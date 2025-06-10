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台南遠東香格里拉6月12日邀民眾 挽袖捐血再享多重好禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台南遠東香格里拉飯店聯合台南市政府警察局第一分局、台南大遠百及台南郵局共同舉辦「香約捐血．一起傳愛」公益活動。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店聯合台南市政府警察局第一分局、台南大遠百及台南郵局共同舉辦「香約捐血．一起傳愛」公益活動。照片／業者提供

響應世界衛生組織發起的「614世界捐血人日」，台南遠東香格里拉飯店聯合台南市政府警察局第一分局、台南大遠百及台南郵局共同舉辦「香約捐血．一起傳愛」公益活動，並獲得台灣人氣插畫家 Mich.illust熱情贊助支持。

本次活動將於6月12日上午10點至下午5點在台南遠東香格里拉飯店東側門舉行，由高雄捐血中心台南捐血站派出捐血車現場服務。誠摯邀請民眾踴躍參與，用實際行動傳遞愛心與正能量，共同為穩定血液庫存盡一份心力。

隨著近來氣候變化劇烈，冷熱交替頻繁，心血管疾病與流感患者明顯增加，進一步推升了醫療機構對血液的需求量。本次捐血活動除了向長期以來自願無償捐血的熱心人士致敬，也希望藉此機會，為急需用血的患者提供即時援助。

台南遠東香格里拉飯店由管理階層率先帶頭響應，積極號召員工、旅客及社會大眾踴躍參與，以實際行動展現企業對社會的關懷與責任。這也體現企業在環境、社會與公司治理（ESG）方面的承諾，為穩定血液庫存與公共健康盡一份心力。

活動當日，自上午10點起於飯店大門東側處開始發放號碼牌，至下午5點活動結束止。凡當天完成捐血一袋（250c.c）者，即可獲得限量愛心好禮，包括：台南遠東香格里拉精緻手工麵包、台南大遠百餐廳折價券、台糖有機米、皮拉提斯健身圈、黑糖地瓜酥、舒珊沐浴乳、咬錢袋、郵局特色零錢包及波波鴿氣球；完成捐血兩袋（500c.c）者，再加贈台灣人氣插畫家Mich.illust『Ruba Ruba許願彩陶精靈DIY材料包』或首廟天壇福祝個人化郵票。

香格里拉 遠百 捐血中心

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