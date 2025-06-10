SOGO 股東會／大巨蛋全區商場盼明年農曆年前迎賓

太平洋崇光百貨（SOGO）10日召開股東會，董事長黃晴雯表示，4月以來國際局勢間接影響消費市場，全球不確定性使市場觀望，導致消費意願下降，對零售市場經營帶來挑戰。不過，Garden City的A區、C區、D區開幕以來表現不錯，吸引很多年輕客群，有助SOGO品牌年輕化，預計B區將在明年第1季開出，有機會在農曆年前迎賓，全區將正式營運，迎接大巨蛋經濟時代。

至於大陸市場，黃晴雯表示，重慶遠東城去年5月開幕，大陸百貨業態和台灣市場不大一樣，租金櫃占比九成，目前出租率86%，對比當地業者已是不錯的水準，年底前目標希望達95%。經營策略包括引進多元生活業態、文創創新業態、茶飲旗艦店、pop-up store（快閃店）、車展及特產展等，靈活運用公共空間以增加人流與收入。此外，透過舉辦親子課程、年輕族群活動，以利假期吸引客流。

重慶遠東城今年首季營業額約8000萬人民幣，其中，租金占了以半以上，去年開幕以來，營業額約近20億元台幣。疫情後全球實體百貨尚未恢復元氣，尤其中國市場較為辛苦，消費信心更為低迷。因此，現階段大陸商場營以節流、降低成本為主，並積極與業主協商租金調整，強化成本控管。

展望今年零售景氣，黃晴雯說，在國際局勢動盪下，消費者不是沒錢 是不敢消費，零售業很難為，畢竟形勢比人強，今年不容樂觀。

台灣零售市場仍面臨通膨、原物料成本上漲、人力短缺、同業競開店等問題，競爭將更激烈。唯有全力推進各店商圈領導地位、大店商品調整提升競爭力、小店持續創新轉型，強化品牌體驗式活動、創造話題增加客流與留客，以增加營業利益為目標。

同時SOGO也積極擘劃營運方針、秉持遠東新時代營運策略，更將積極推動數位，運用AI新科技，透過會員經濟，串連APP及社群推播等創造消費動能，加上體驗式服務的提升，促進業績成長。

在新店開展方面，將持續打造「綠色生活､永續時尚､新型態購物中心」由遠東SOGO團隊所經營的大巨蛋「遠東Garden City」D區與C區於已於去年5月、9月相繼開幕。A區影城棟光之花園亦於今年5月正式開幕。