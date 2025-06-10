新興股東會／通過每股配發現金股利1.3元 對未來營運展望有信心

新興（2605）於10日舉行股東常會。會中承認2024年度財報與盈餘分配案，通過每股配發現金股利1.3元，配發率為5成，並完成第20屆董事改選，未來營運策略與碳排合規方向，展現穩健經營與永續發展決心。

新興航運董事長許積皋表示，「公司將持續推動高效、永續、合規並重的營運策略，提升股東長期價值，並積極布局新市場與長約機會，強化公司財務體質與市場地位。」

新興2024年合併營收44.1億元，年增4.3%，稅後純益14.99億元，每股盈餘達2.56元，主要受惠於海岬型船舶運價攀升與營運效率提升。股東會通過每股配發現金股利1.3元，已經連續兩年上調，總金額達7.61億元，為近年新高，配息基準日與發放日將由董事會另行決議，相較2024年度配息0.75元，年增幅度達73%。

新興今日股東會也順利完成第20屆董事改選，包括董事許積皋、法人董事和茂投資與梭羅船務，以及4位專業背景深厚的獨立董事李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁，任期自2025年6月10日至2028年6月9日。

對於2025年市場展望持審慎樂觀看法，聚焦碳合規與現貨彈性，中國大陸與印度需求將續為乾散貨與油輪市場主要支撐力，惟通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險。將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略，同時投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力。亦完成MOHA帳戶開設並修訂租約條款，以全面因應歐盟ETS與FuelEU Maritime法規上路。

新興共7艘主力船舶簽訂長期合約，涵蓋卡薩姆型（Kamsarmax）、海岬型（Capesize）與VLOC，合約期間自2024年延續至2026年。其中「華山輪」與「寶山輪」分別以淨TCE日租2.45萬與2.11萬美元簽約，為公司營運提供穩定貢獻。此外，VLOC「天山輪」採CVC合約，租金連結澳洲至中國航線市場價格（C5），再加成4.5%，強化行情上行時的收益彈性。