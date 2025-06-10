台化股東會／董座洪福源：全球今後二、三年仍艱困 維持夠久的人會贏

台化（1326）10日召開股東大會，董事長洪福源表示，石化產業目前正面臨重大困境，大陸過剩的產能，透過他們自制或外力的強制，將在未來兩、三年會逐步消化掉，屆時「維持夠久的人會贏」。台化司目前要做的事是先瘦身，將產銷量降低，但是公司並不會輕易放棄石化產業。

台化10日股東會上，洪福源首先為2024年台化業績表現不理想，股價下挫，對所有的股東表示十二萬分的歉意，他同時也感謝一年以來新增的2萬2,000名新股東，為台化公司帶來支持與信心。

針對今年營運表現，洪福源表示，今年第1季雖然因農曆春節工作天減少及美國川普政府的不確定性影響，銷售量減少，但大陸兩會後加大經濟刺激政策下，PX、苯、塑膠產品利差較去年有改善，市場拓展也有收穫，本業虧損幅度比去年第4季收斂。

只是到了4月2日美國總統川普公佈對等關稅後，給全球貿易投下了震撼彈，重擊供應鏈秩序，其後雖有關稅豁免90天的政策髮夾彎大轉變，可是搖擺不定的關稅政策，確實讓市場無所適從，對股市、匯市、消費者信心與經濟都造成巨大的衝擊。

另外加上OPEC+擴大增產油價下行，疊加對等關稅及台幣升值的效應，嚴重影響石化、塑膠市場及價格，市場窒息使得石化產品的加工差也來到低點，傳統「金三銀四」旺季已不存在，預估台化第2季合併營收保守，與第1季相當，售量會增加，但售價會下滑，台幣對美元匯率的升值，兌損更會影響公司利益。

展望下半年，洪福源強調，由於大陸與美國川普政府在瑞士達成協議，自5月14日起雙方取消報復性巨額關稅，互相給予90天的緩衝期，關稅對貿易的衝擊有所降溫，市場生氣恢復，後續中美協商的效應，及各國與美國的關稅協商結果，都將重塑全球供應鏈的樣態。

洪福源指出，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後二、三年必然仍是艱困的情勢，但是台化過去奠下的經營基礎，讓我們有信心逐一克服，戰勝困難。台化也將採取多項轉型策略：

一，調整產銷結構去蕪存菁。減少不當競爭創造利益，必須拋棄無效的市場佔有率，下調產銷量及營業額。雖然產能操作率偏低情境下，固定、能源及收率等單位成本必然增加，但是自去年起台化透過合併生產、製程調整、AI技術，各項產品成本都有改善，公司的目標是減產不影響單位成本。

二、提升產品的差異化，創造產品高值化。面對產能過剩的競爭，「做精、做廣」避開紅海是唯一求生存之道。產品求精，去年台化終止台灣嫘縈及紡紗生產，今年會暫停部分的塑膠產線，並提升差異化產品超過50%以上。

至於拓展市場廣度，已成功交易國家超過80個，但今後將面臨大陸外銷競爭，而國際運費也因地緣政治變動增加成本，因此「服務到位」是拓展的重心，成品認證、品質穩定高值化、營業員素質，都是我們努力提升的重點。

三、持續追求產品轉型、能源轉型、管理轉型。去年股東會場，台化揭示了公司轉型發展的計劃，這些永續經營ESG工作，今年持續按部就班執行。這

這些計劃包括產品轉型：台化自行研發製程的PIA，兩岸開動率超過100%，全球市佔率36％。資源回收中海洋耐隆廢棄物化學回收循環使用，今年以單月800噸為目標，除了品牌之外，更將拓展至細丹尼簾布絲供運動腳踏車胎使用。塑膠部回收ABS、PC、PP等供品牌廠 商使用，今年將達成1萬噸的目標，另外r-SM試驗工廠去年成功量產，今年r-PC將建廠試產。

能源轉型：節能減排，低階能源回收轉成高階蒸汽計劃， 依照進度執行，水力發電去年加入了沙鹿自來水廠新成員，今年將有宜蘭的新計劃，太陽能發電兩岸及越南持續開發中，全公司今年底上網綠電將有105MW，新港廠煤改氣發電已經 工程中，2025年碳排目標比基準年2020節能10%肯定會完成，碳費將會是低費率。

管理轉型：台化企業管理模式轉型，最早由王永慶董座親自 督導，從制度合理化到電腦化，建構了完整的數據體系，2018年王文淵總裁倡議「數位轉型」，運用AI人工智慧優化 數據，提升生產、品質、工安及營運，本公司台灣廠區數位孿生模擬工廠，確定今年可以完成，從單元操作AI管理， 到各段製程、全廠、甚至於跨廠整合，完善整廠智慧化，今年起更將推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，從原料採購、產銷、銷售都納入數位優化管理，提供最佳管理模式分析，創造最大利潤，目標是2030年完成後每年創造25億以上效益。

最後洪福源表示，中國大陸投資過剩，供過於求的困境尚未消化，全球各地的地緣衝突還是接連不斷，今年又加上美國川普政府挑起的關稅戰， 全球供應鏈破碎、重組在即，恭逢此一變局是不幸？還是有幸？台化無法逃避，必須堅持永續經營的態度，進行經營模式調整、轉型因應。