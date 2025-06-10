套房又變毒藥？房貸利率大升、成數跌破七成
聯徵中心公布最新房貸資料，今年第1季雖未升息，但房貸利率仍持續升高，其中套房平均利率從去年第2季2.48%，今年第一季來到2.8%，為各類產品最高，房貸成數降至67%，則為各類產品最低。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，套房一度被視為票房毒藥，銀行放貸相當謹慎，但近年房市熱絡，加上少子化下小宅需求增加，套房成數仍能維持在7成以上，不過，這波房市反轉，銀行對套房態度明顯再趨保守。
根據聯徵中心統計，今年第1季各類產品利率都升高，市場交易最多的大樓產品，房貸利率從去年第二季2.17%，增加至2.3%。公寓從2.24%增加至2.48%，套房平均貸款利率來到2.8%，相較去年2024第二季，大升0.32個百分點。
信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，央行自去年第二季後，雖然沒有升息，但提高存款準備率一樣有升息的效果，根據央行先前公布資料，一般首購房貸利率已經達到2.5%，顯示當前房貸市場供需狀況吃緊，銀行也反映資金成本與市場需求狀況，調整房貸利率，短期內整體資金表現還是偏向吃緊。
整體而言，各類型住宅貸款利率普遍略有上升。以主流住宅「電梯大廈」為例，2025年第一季平均貸款利率為2.30%，較去年第二季微升0.13個百分點，但仍維持相對穩健水準。
值得注意的是，套房貸款條件明顯趨於保守，核貸成數由2024Q2的70.4%下滑至2025Q1的67.2%，且房貸利率從2.48%增加至2.8%，顯示銀行對非自用產品的風險控管更加審慎。
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