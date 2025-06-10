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大陸經濟復甦慢 遠東SOGO：不會放棄大陸市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，國際經濟情勢不穩，零售是消費末端，民眾有錢不敢花，影響到消費信心。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，國際經濟情勢不穩，零售是消費末端，民眾有錢不敢花，影響到消費信心。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO今日舉行股東會，董事長黃晴雯表示，敦化館將在今年12月租約到期停業，大巨蛋商場Garden City B區配合台北市政府審核程序，延後到明年第1季開幕，但對未來營運仍很有信心。

遠東SOGO去年業績494.3億元，稅前淨利22.5億元，都創下歷史新高，但黃晴雯表示，由於Garden City的資本支出高，因此可能會一定程度影響到今年獲利表現。

對於今年景氣，黃晴雯表示，百貨業2024年整體業績僅成長1.3%，疫後報復型消費已經結束，而國際經濟情勢不穩，零售是消費末端，民眾有錢不敢花，影響到消費信心。

對於大陸經濟復甦緩慢，消費市場蕭條，黃晴雯表示，疫情後全球百貨都還未回到過去的盛況，去年開幕營運的重慶遠東城一年以來業績達到近20億元。

黃晴雯表示，遠東城的櫃位出租率約在86%，希望下半年拉高到95%，館內也增加了生活業態以及創新業態，並積極多辦活動增加當地民眾的社交活動以增加人流，也會與房東協商如何降低租金，開源很辛苦，也要想辦法節流。

黃晴雯表示， SOGO努力度過大陸經濟復甦的這段時間，以平常心待之，但會積極面對。遠東SOGO總經理吳素吟也強調，不會放棄大陸市場，但營運成本上會節流，重慶的遠東城會經營下去。

黃晴雯 消費

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