快把握最後限時三天！台北南港機廠社宅1,365戶等你抽

想找社宅的民眾注意，除了中央社宅外，各地方政府也會定期釋出招租資訊。北市最大規模社宅之一「南港機廠社會住宅1區」將在6月12日下午5時截止申請，北市住都中心提醒，有租屋需求的民眾務必把握最後三天申請期限，逾期將不再受理。

該社宅位於台北市南港區忠孝東路七段10號及12號，地點坐落於捷運昆陽站附近、板南線及南港機廠基地上方，交通便利、生活機能完整，此次共釋出1,365戶社宅，房型包含一房型、二房型與三房型，適合單身、雙人或小家庭居住。

招租對象涵蓋多元，包括設籍台北市的市民、在地就學或就業者、原住民族、低收入戶、具特殊情形者及未設籍但在台北就學就業者等。北市住都中心解釋，大多數身份類別將採抽籤方式決定審查順序，而「其他特殊情形」者則由社會局進行評點評比後排序分配。

北市住都中心說明，申請方式多元開放，民眾可選擇線上申請、郵寄或臨櫃遞件，系統提供24小時線上服務，建議申請人至「臺北市安心樂租網」填寫申請書並上傳資料，另可選擇親送或郵寄至該中心信義區福德街84巷50號1樓（中午12點至下午1點半不受理臨櫃申請）。

北市住都中心強調，這波招租戶數眾多、交通方便，對有租屋需求的市民而言是難得機會，務必於6月12日截止前完成申請手續，以免錯失配租資格。