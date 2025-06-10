中央社宅1470戶開放申請 7月8日前線上線下輕鬆辦
當你正在找穩定又負擔得起的租屋選項，或關心家中長輩、年輕孩子的租屋需求，可別錯過中央社會住宅最新一波招租資訊！國家住都中心提醒，首波共1,470戶中央社宅已於6月9日開放線上申請，申請期限至7月8日止，民眾只要上網登入「安居好室入口網」即可快速完成申請，系統24小時開放不中斷，輕鬆便利不怕錯過。
為協助年長者或不熟網路操作的民眾，除了原本設於台北萬華、桃園龍岡、高雄梧州及崇實安居等6個實體據點，這次住都中心更首度與6個全國性NPO團體合作，新增9個實體服務點，包含伊甸基金會、弘道老人基金會、勵馨基金會、芥菜種會、心路基金會及大同老人基金會等，在全台各地就近提供租屋諮詢與協助。
國住都表示，感謝各大NPO團體願意跨域合作，運用在地據點與志工力量，協助有需求的民眾順利完成申請，不僅提升社宅申請服務的可近性，也讓有需要的人「問得到、找得到」。
申請流程也比以往簡單。國住都指出，只要持有自然人憑證或晶片金融卡，進入「安居好室入口網」後，系統便會自動串接戶政、財稅、數發部資料，自動填入MyData個人資訊，大幅節省申請時間，也減少資料錯填的風險，讓整個流程更有效率、省力又不出錯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言