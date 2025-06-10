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中央社宅1470戶開放申請 7月8日前線上線下輕鬆辦

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市萬華區「萬華安居」社會住宅是此次開放申請的社宅之一，其交通位置便利，距離萬華火車站、龍山寺捷運站僅4分鐘車程。國住都提供
台北市萬華區「萬華安居」社會住宅是此次開放申請的社宅之一，其交通位置便利，距離萬華火車站、龍山寺捷運站僅4分鐘車程。國住都提供

當你正在找穩定又負擔得起的租屋選項，或關心家中長輩、年輕孩子的租屋需求，可別錯過中央社會住宅最新一波招租資訊！國家住都中心提醒，首波共1,470戶中央社宅已於6月9日開放線上申請，申請期限至7月8日止，民眾只要上網登入「安居好室入口網」即可快速完成申請，系統24小時開放不中斷，輕鬆便利不怕錯過。

為協助年長者或不熟網路操作的民眾，除了原本設於台北萬華、桃園龍岡、高雄梧州及崇實安居等6個實體據點，這次住都中心更首度與6個全國性NPO團體合作，新增9個實體服務點，包含伊甸基金會、弘道老人基金會、勵馨基金會、芥菜種會、心路基金會及大同老人基金會等，在全台各地就近提供租屋諮詢與協助。

國住都表示，感謝各大NPO團體願意跨域合作，運用在地據點與志工力量，協助有需求的民眾順利完成申請，不僅提升社宅申請服務的可近性，也讓有需要的人「問得到、找得到」。

申請流程也比以往簡單。國住都指出，只要持有自然人憑證或晶片金融卡，進入「安居好室入口網」後，系統便會自動串接戶政、財稅、數發部資料，自動填入MyData個人資訊，大幅節省申請時間，也減少資料錯填的風險，讓整個流程更有效率、省力又不出錯。

除了線上申請24小時不打烊，此次國住都也提供9個實體服務據點，更貼近與即時解決民眾問題。國住都提供
除了線上申請24小時不打烊，此次國住都也提供9個實體服務據點，更貼近與即時解決民眾問題。國住都提供

租屋 數發部

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