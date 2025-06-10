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外在環境變化大 台化：對下半年審慎樂觀

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台化今舉行股東會，通過配發現金股利0.5元。圖／台化提供
台化今舉行股東會，通過配發現金股利0.5元。圖／台化提供

台化今日舉行股東會，由於大環境不佳，去年業績表現不理想，股價連帶下挫，董事長洪福源表示，對所有的股東表示十二萬分的歉意，但是不會氣餒，經營團隊將和所有的員工將更加努力，迎接新變局。

洪福源表示，全球通膨逐步趨緩，美國強勁的消費力道，緩和了降息腳步，上半年業績表現扭轉去年第4季的頹勢，不過大陸因為過度投資生產過剩所造成的經濟低迷，雖有些政策刺激，還是難以大幅改善通縮的困境，消費端需求保守，去年6月起石化、塑膠產品價格大幅偏離，加工差不足，嚴重侵蝕上半年的利益，讓全年獲利受挫。

對於下半年營運，洪福源表示，由於大陸與美國川普政府在瑞士達成協議，自5月14日起雙方取消報復性巨額關稅，互相給予90天的緩衝期，關稅對貿易的衝擊有所降溫，市場生氣恢復，後續中美協商的效應，及各國與美國的關稅協商結果，都將重塑全球供應鏈的樣態。

洪福源表示，將密切關注市場變化，利用供應鏈破碎、移轉、重組時，在新的市場秩序調整定調前，抓住新的商機，持續推動差異化及拓銷關稅有利國家，提高營收及獲利，對於下半年的營業保持審慎樂觀態度。

面對今年以來更多變的經濟情勢，洪福源指出，過去台化在經營管理上相當紮實，安全生產、品質、成本等生產績效，一向領先業界，2024年獲得國家級安全衛生標竿獎，在大型石化業界應該是楷模。不過，全球需求保守及產能過剩所引發的紅海效應，今後2、3年必然仍是艱困的情勢，過去奠下的經營基礎，有信心逐一克服，戰勝困難。

洪福源指出，大陸投資過剩，供過於求的困境尚未消化，全球各地的地緣衝突還是接連不斷，今年又加上美國川普政府挑起的關稅戰，全球供應鏈破碎、重組在即，台化也無法逃避，必須堅持永續經營的態度，進行經營模式調整、轉型因應。

關稅 美國 洪福源

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