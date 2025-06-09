看好台中房市？豐邑2025年中台灣將加碼推出560億案量

看好台中房市？中部知名建商豐邑機構總經理邱崇喆宣布，2025年在中台灣將推出7案，累計推案總銷金額將達560億元。據了解，豐邑後續還有約200多億元個案，將視景氣決定是否加速進場推案。

目前已知，豐邑2025年在中台灣規劃推出的7件個案，包含已進場的南屯區五權西路「泊金灣」總銷70億元、均價6字頭；北屯區純兩房產品的「APT」，總銷32億元，單價同樣6字頭。

下半年即將進場推案的，還有七期惠中路、市政路口的商辦、商場綜合開發案，共計53樓，Ｂ1至8樓將由「豐生活」商場進駐營運，8樓以上為商辦產品，豐邑總部未來也會進駐，商辦部分單價百萬元，總銷約300億元。

另外，南台中13期重劃區則預計推出2案，包含大慶段「光与玥」2至3房，總銷55億元，單價上看7字頭。另一案樂田段「朗境」預計第3季進場，總銷43億元，單價6字頭。

南台中還有單元四「翫美」總銷43億元，預計7月進場，單價58萬元，規劃3、4房產品。另外豐邑機構過去重壓的14期重劃區，已推出5案，2025年還有「豐藏」案，總銷15億元，規劃3、4房換屋產品，第4季進場，單價6字頭。

目前還有準備申請建照的七期「河南路豪宅案」及水湳案，總計超過200億元，將視景氣適時推出。

邱崇喆表示，大型建商有推案時程的壓力，不同於小型建商遇到景氣反轉，可以選擇不推。不過，在去年9月央行祭出第七波信用管制之後，景氣調整很多，加上這二、三年來遇交屋潮，下半年整體政策若不鬆綁，可能出現更多購屋糾紛問題。

至於量價，邱崇喆表示，台灣還有能源與關稅等問題的挑戰，目前原物料成本並沒有下降，在成本導向下，價格不易鬆動。

談到政策面，邱崇喆認為，現在的政策對營建業非常不友善，包含購地貸款若未在18個月內動工要抽銀根，但另一方面央行又全面限縮貸款，「一邊逼供給、一邊縮需求」，整體環境相當艱困。