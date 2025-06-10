投資大趨勢論壇18日登場／林良一：美大型股 長線看俏

美國關稅政策反覆，美股今年上半年波動加劇，但隨「美國再次偉大」目標明確，長期具備為經濟注入新動能潛力。統一美國50 ETF經理人林良一表示，美國憑藉強勁的國力、龐大的消費市場與科技創新優勢，看好美股結構性成長機會，尤其基本面穩健的大型企業長線看俏。

統一投信將推出的統一美國50 ETF，經理人林良一指出，美股長期表現強韌，據彭博資料，代表美國大盤的S&P 500指數在1995年至2024年的30年間，僅2000年至2002年受網路泡沫、911事件及SARS疫情影響，連續三年下跌，其餘期間皆未出現連續兩年負報酬。同期間，美股年度正報酬機率高達八成，且多數年度漲幅介於11%至30%，展現美股「牛長熊短」的特性。

林良一表示，在各種美股指數中，美國50指數成分股檔數正好介於FANG+指數與S&P 500指數之間，兼具成長與價值雙重優勢。

截至今年3月底，美國50指數成分股中，科技與通訊產業合計占比超過54%，高於S&P 500的不到50%，科技力的含量更高，同時涵蓋醫療、消費與金融等美國核心支柱產業，形成選股邏輯簡單（Simple）、企業體質強韌（Strong）、產業多元穩健（Stable）的「SSS級」結構。

報酬表現方面，林良一分析，美國50指數近十年總報酬達294%，優於S&P 500指數的227%。面對市場修正時，美國50指數的反彈速度與力道也更勝一籌。過去十年間，美股出現五次逾10%的回檔，美國50指數自低點起算兩年，平均反彈70.4%，高於S&P 500的62%，顯示在波動市況中，美國50指數具備更強的彈跳力與修復力。

統一投信建議，投資人若想參與美國長期成長紅利，應聚焦市值領先、基本面穩健的產業領袖。可多關注包括科技、消費、金融與醫療的巨擘企業，布局美國經濟核心命脈，打造強韌穩健的資產配置，搶攻美國經濟再次偉大的成長契機。