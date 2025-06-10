投資大趨勢論壇18日登場／李忠泰：債券ETF 投資標配

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，預期聯準會（Fed）最快9月開始降息，在利率溫和下降時，非投資等級債券的報酬優於投等債、美國公債；川普關稅政策出爐後，引發市場動盪，投資債券的策略也更側重於掌握穩健收益，這也讓市場關注收益水準較突出的非投等債。

經濟日報將於本月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，攜手元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同前瞻下半年全球投資市場趨勢。李忠泰將出席論壇，並以「撥開關稅迷霧，掌握債券ETF投資契機」為題，深入探討在美國總統川普新政擾亂金融秩序之際，債券ETF的投資新策略。

近年來ETF成為民眾最熟悉的理財工具之一。投資人常見選擇除台股ETF外，還有債券ETF，不僅能打造穩健收益來源，也能滿足股債資產配置需求，成為不少投資大眾的標準配備。據統計，現已有超過196萬人選擇債券ETF作為長期核心資產。

李忠泰表示，川普關稅政策為全球市場帶來嚴峻挑戰，但在美中關稅談判露出曙光激勵後，市場情緒明顯轉佳，帶動股、債市收復「川普缺口」。雖然市場變數仍多，但市場普遍預期，美國聯準會（Fed）最快有望9月降息，且今年降息幅度約2~3碼。Fed貨幣政策仍維持寬鬆，將可支撐債市。

展望下半年，李忠泰表示，雖市場不確定性猶存，但經濟仍保持韌性，非投等債發債企業的基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值。

群益優選非投等債是今年以來唯一一檔受益人增加超過萬人的債券ETF。李忠泰指出，非投等債的優勢在於存續期間較短、及收益水準較高，且在選債流程中納入較嚴格的信用風險控制機制，進一步降低波動。投資人可考慮納入資產配置，有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。