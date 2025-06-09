世界健身將與巴西和墨西哥簽署新增特許經營權意向書

台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），9日公布5月合併營收達9.28億元，月增5.6%、年增10.6%，創單月營收歷史新高；累計前五月合併營收43.77億元、年增9.8%。世界健身並預告，將與巴西、墨西哥簽署新增特許經營權意向書，以加速布局海外巿場。

展望未來，世界健身表示，緊接著迎接夏日旺季，看好整體成長走勢。

世界健身指出，從營收結構來看，5月會籍收入和教練課程收入，為公司營收主力動能，會員收入較去年同期成長5.9%，教練課程收入較去年同期亦成長13.9%，表現也創新高紀錄。

而公司於5月份啟動線上入會平台，成為助攻會籍收入成長的重要數位工具，自推廣以來，已成功吸引超過數百名新會員在「不到3分鐘內」入會。World Gym將在未來幾個月，持續擴展線上入會的採用。

世界健身於嘉義市的第二家分店，訴求為嘉義市唯一六星級豪華科技健身房，獨棟1,200坪寬敞空間，配備游泳池與籃球場等設施，預售表現優異，目前預售會員招募已超過1,700人，顯示健身市場需求持續強勁。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示：「新分店的預售成績，顯示消費者對World Gym品牌的信心與信任，這不僅強化了我們在台灣市場的領導地位，也支持品牌全球擴張策略。」

對於6月及夏季市場表現，柯約翰持高度樂觀看法，並提到夏季是健身高峰期，憑藉新分店的動能，預期會員與教練課程收入將進一步成長。

在全球布局方面，世界健身積極推進海外擴張計畫。柯約翰說，繼成功收購美國World Gym International並取得全球經營權後，公司計畫於2025年底前在泰國開設首家自營健身中心。

另外，巴西及墨西哥的特許經營權，也在加速進行中。柯約翰表示，巴西與墨西哥的健身市場潛力巨大，他預告公司即將與巴西和墨西哥簽署新增特許經營權意向書，以加速在每個市場中的增長。