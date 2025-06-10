創業之星選秀12強晉級 26日決選並舉行頒獎典禮

經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六組正取晉級，將在26日決選並舉行頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，今年第九屆賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海（2317）科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

本屆「創業之星選秀大賽」共有118組團隊報名，包括公司組83組、學生組35組。公司組六組正取晉級，依簡報順序為：富據智能科技股份有限公司、先進材股份有限公司、台灣微網科技股份有限公司、藍斯特企業股份有限公司、拚願科技股份有限公司、碩準生技股份有限公司，備取為昱名生物科技股份有限公司。

學生組六組正取晉級，依簡報順序為：斐闊．Finctory、風潮製造所、實習通、水永續實驗室、I X I、雷鳥小組，備取為宜智科技。

「創業之星選秀大賽」冠軍及優勝團隊可獲得台大創創中心專業輔導；經濟日報將重點報導，增加團隊知名度及曝光能量；公司組、學生組冠軍隊伍將獲頒10萬元、5萬元獎金。

本屆賽事評審委員會召集人、台大創創中心執行長曾正忠表示，觀察今年進入決選的團隊，類別相當平均，包括生技醫療、AI應用、資通訊、永續發展、綠能等項目。

他指出，今年賽事特色是除了每年都有的醫療、AI以外，看到不少永續、綠能項目的參賽團隊，不但學生組團隊偏永續、綠能項目，在公司組參賽團隊的報名項目中，比率最高的是數位內容，其次就是永續類別，看得出業界對永續與綠能議題日益重視。另外，也觀察到現在不少學校都有創業相關的課程，吸引學生報名。

曾正忠說，新創進入決選的條件各自不同，例如生技醫療屬於技術門檻高的項目，可能營收不高，但技術不錯，重點是有得到重要的認證或獎項，而參與其他類別的團隊，也要有一定的營收，證明不是為了技術而技術，要切實符合市場痛點與需求。

談到學生投入創業，他指出，現在生成式AI技術更加成熟，有助於學生補不足之處，例如文組學生也可以利用現成的模組，生成垂直領域的聊天機器人，創業團隊可以專注於相關領域的專業知識發展，理工組的學生也能懂行銷和產業知識。也因為AI技術的成熟，可能讓創業門檻降低，但拉高創業競爭程度。

曾正忠認為，創業最終還是要切中產業與消費者需求，具備夠強的技術和應用程度，拜AI之賜，預期再過二至三年會有更具爆發性的創業潮出現。