中工、中石化：營運正常

經濟日報／ 記者陳美玲吳秉鍇／台北、高雄報導

陶朱隱園」大股東亞太工商聯傳財務危機，讓持有陶朱隱園23%的中工（2515）、關係企業中石化恐受影響；中工、中石化昨（9）日均表示，公司營運正常、未涉入亞太工商聯財務。

中工表示，公司對銀行利息繳納、相關資金往來均正常，沒有、也不會增資入股亞太工商聯。

中石化則表示，未涉入決策與背書，僅在最終階段提供協商建議。

面對亞太工商聯資金困難，中工昨日發表三大聲明指出，亞太工商聯在2018年跟銀行進行85億元聯貸案，並以「陶朱隱園」為擔保，向銀行團單獨融資，與中工無關；目前中工財務與銀行端資金往來一切均正常。

其次，「陶朱隱園」權利分配是2019年3月27日董事會通過，依「陶朱隱園」合建契約與亞太工商聯辦理結算分戶，其中中工取得12戶、70個車位，亞太工商聯取得28戶、共140個車位。

最後，中工發言人程安慈強調，中工沒有要入股亞太工商聯，對於有報導提及中工要為亞太工商聯增資3億元來還銀行團利息，管理階層並未獲取相關訊息，也沒有增資3億元的事情。

攤開中工2025年第1季財報，單季合併資產負債帳列現金及約當現金約35.66億元，當期期末現金及約當現金餘額約32.71億元，應收帳款及票據淨額約1.81億元，但「一年內到期長期負債約25.43億元」。

中石化董事長陳瑞隆昨日召開記者會澄清，該案處置權限屬於亞太工商聯與聯貸銀行團，中石化未涉入決策與背書。

陶朱隱園 增資 中石化

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