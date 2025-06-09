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好狠！陶朱隱園傳還款困難 潛在買家喊降到這價位就買

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
陶朱隱園。記者許正宏／攝影
陶朱隱園。記者許正宏／攝影

每坪單價達300萬元的超級豪宅陶朱隱園」，在債權銀行與借款方完成債務協商、參貸機構正各自提報董事會之際，卻突然爆出聯貸還款困難、豪宅恐遭拍賣抵債傳聞。據透露，甚至有部分對陶朱隱園有興趣的潛在買家，趁此機會喊出每坪190萬元就買，相當於300萬元的六四折，被質疑這買家不是來「救火」，而是「趁火打劫」。

位於信義計畫區一帶的旋轉豪宅陶朱隱園，從開發到完工一路話題不斷，每坪單價從開賣前傳聞的600萬元，到目前有成交紀錄約300萬元所謂的低樓層開賣價。由於威京集團去年捲入台北市前市長柯文哲的京華城容積率案，集團主席「威京小沈」沈慶京迄今仍遭羈押禁見，陶朱隱園也在央行打房信用管制、大環境景氣變化下，傳出銷售牛步，迄今的成交紀錄多為威京集團自家人交易。

由於銷售進度緩慢，使得借戶亞太工商聯還款壓力驟增，因此展開債務協商。不料竟有潛在買家竟然出價每坪單價190萬元就願意買，不僅賣方，連貸款金融機構都覺得這個價格太誇張。

據了解，由於陶朱隱園設計優異、屬於超越市場上豪宅的超豪宅稀缺產品，因此銀行團也無意因為大環境因素導致建案銷售緩慢，而必須賤價求售，遑論傳聞所謂的賣房抵債，那是借款人有違約銀行才能拍賣擔保品，不是說設定擔保了就表示銀行有隨時對擔保品「動手」的權力。因此透過債務協商，希望陶朱隱園能有更好的銷售空間，免於賤賣命運。

陶朱隱園 豪宅 債務

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