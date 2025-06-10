營造工程物價 近二年低點

主計總處公布今年5月營造工程物價指數年增0.56%，漲勢明顯收斂趨緩，探近二年新低。其中，材料類甚至呈現負成長，但勞務類漲幅仍超過2%，顯見營建業缺工問題未解，成本仍高。因此房市雖冷，但房價仍難出現明顯鬆動。

主計總處分析，5月營造工程物價指數漲勢持續收斂，已連二月下滑，主因受高基期、國際原物料價格下跌等因素影響。

主計總處表示，去年5月起營造工程物價指數漲幅皆超過2%，6月漲勢最猛，飆升至2.9%，而隨著中央銀行陸續在去年6月和9月接連祭出打炒房措施，使房市降溫，去年12月營造工程物價指數漲幅回落至1.78%，小於2%，今年1月至4月亦持續回落，漲幅都維持在1字頭，5月更下探至1%以下，來到23個月、將近兩年新低。

其中材料類漲勢更明顯收斂，今年5月甚至衰退0.4%。其中金屬製品類、木材及其製品類、油漆塗裝類皆呈負成長。