碳權專案申請 金融業最踴躍

環境部推動自願減量專案（新版碳權專案）超過一年，目前已通過註冊24案，以金融業最踴躍，包含土地銀行、彰化銀行（2801）、國泰人壽、新光人壽、合作金庫等五家業者共提出八案，占三分之一。

《氣候變遷因應法》修法後，環境部推動新版碳權專案，鼓勵業者減碳，業者依據專案執行，環境部將依規定審查、核發減量額度（俗稱碳權），未來這些取得的碳權，不僅可選擇自用，也有機會拿到台灣碳交所交易，成為碳權供給方。

通過新版碳權專案中，在民間業者方面，包括土地銀行、彰化銀行、新光人壽、國泰人壽、合作金庫等金融業都相當踴躍；科技電子產業包括台積電、遊戲橘子、佳世達；傳產業有中華紙漿，餐飲零售服務業有漢來飯店、家樂福，以及台鹽、中營等泛國營事業。

環境部官員表示，通過業者多採更換空調主機或高效率照明為主，也符合近年鼓勵節能的政策趨勢。