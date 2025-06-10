史哲接任高鐵董事長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台鐵董事長懸缺逾兩個月，昨（9）日傳出將由高鐵（2633）董事長鄭光遠接任，牽動相關人事。政院昨日證實，高鐵董事長將由政務委員史哲接任。

前台鐵董事長杜微在3月20日卸任後，董座職缺由交通部政務次長伍勝園代理至今超過兩個月，據了解，台鐵董座新人選將由鄭光遠接任，仍待行政院核定。至於高鐵董事長一職則由史哲接任。

前高鐵公司董事長江耀宗在今年1月9日卸任後，就由總經理鄭光遠代理董事長，隨後在2月19日於高鐵董事會通過真除董事長，但還不到四個月，人事再傳出異動，鄭光遠將轉戰台鐵擔任董事長。

鄭光遠是交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士，曾任高鐵總經理、財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事。

史哲曾任文化部長、高雄市政府文化局長。

高鐵 董事長 台鐵

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