台塑集團第3季展望相對樂觀

台塑集團展望下季，相對樂觀。台塑（1301）、南亞昨（9）日都認為，第3季是電子與傳產需求旺季，有助營運。台化6月定檢結束，有助於後續產銷量提升；台塑化認為，第3季油價因需求增加而有撐。

對於第3季，台塑認為，進入石化產品傳統需求旺季，但店數仍大，該公司認為第3季營收將與第2季相當。

南亞表示，第2季將受惠電子產品對等關稅暫緩，下游積極備庫等；第3季進入電子業傳統旺季，公司致力拓展高階材料市場，爭取高速運算應用商機。

台化表示，5月公司多個大型廠定檢，且市場受匯率大幅升值影響，廠商購買意願低，公司營收下探新冠疫情以來低點，不過6月定檢已經結束、恢復生產，主要產品PX市況市況偏緊，情況將改觀。6月營收比5月改善，第3季營運相對正面。

台塑化預期，第3季需求將比第2季增加約每日110萬桶，隨著全球原油及成品油庫存目前偏低，加上夏季仍可能發生供給中斷事件，將使油價保持穩健且下檔有支撐。台塑化認為，美國進入駕車旺季，加上美國汽油庫存比去年同期低2.5%，以及6月中國汽油出口比去年同期低40%，將使亞洲汽油基本面保持穩健。