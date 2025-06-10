台南小巨蛋 重新啟動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台南小巨蛋擬重啟並擴大。台南市政府昨（9）日表示，台南小巨蛋案將於7月重啟並以政府辦理方式公告招商，規模將擴充一倍以上，目前已與二、三家業者接觸，投資額逾百億元，估2030年完工。

全台瘋巨蛋，除了台中、彰化等地都喊出有意蓋巨蛋，台南市政府財稅局指出，為推動「運動藝文休閒園區BOT案」（台南小巨蛋），前年公告全國第一件結合「運動、文教、商業」等三種公共建設項目的複合式BOT案件，因去年自提BOT案的業者財務規畫不可行而中止，歷經內部檢討，重新規畫招商方式和投資內容，預計7月再次啟動，朝向複合型公共建設開發。

財稅局說明，先前引用法令為促參法46條由民間自提，此次將改為依促參法42條由政府規劃；基地範圍則由原先的東區新都心段27地號，改為新都心段27、27-1地號；基地面積自原先的9.8公頃，擴大達14.92公頃。

至於公共建設內容，包含運動設施、文教設施等複合式公共建設及附屬設施；運動設施席位也由原先的至少1萬席增為至少2萬席，規模擴充逾倍。

財稅局並說，正積極尋求投資人進場，如台北大巨蛋、新北、台中與高雄都有巨蛋設施和計劃，台南也希望趕上這波潮流。

運動 小巨蛋

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