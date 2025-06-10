台塑四寶5月營收年月雙減 台幣升值、油價下滑、美國關稅等因素衝擊

台塑集團5月營收受新台幣升值、國際油價下滑及美國關稅等三大因素影響，四大公司均呈年、月雙減；四寶單月總營收1,060.6億元，月減4.1%、年減22.4%；累計今年前五月總營收5,816.2億元，年減6.2%。

台塑集團昨（9）日公布5月營收。台塑（1301）5月營收148.5億元，月減8.2%、年減14.6%。台塑表示，5月營收不如前月，主因5月新台幣兌美元匯率升值6.98%，加上OPEC+產油國決議5月至7月增產原油，且美國關稅政策仍有不確定性，原油及乙、丙烯價格走勢疲軟，影響石化產品行情，造成公司5月各產品平均價格都比4月下跌，幅度介於5~11%。

南亞5月營收219.5億元，月減5.3%、年減3.4%。南亞表示，5月影響營收的關鍵因素為匯率，新台幣兌美元匯率急速升值，使台灣母公司營收直接受到影響，同時認列海外子公司的營收也造成衝擊。南亞強調，若排除匯率差異，5月營收實際微幅成長0.1%，各產品之中，化工產品營收成長，電子材料產品營收小幅下滑，聚酯與塑膠加工產品由於關稅未定影響，市場觀望，營收略減。

台化5月營收237.2億元，月減5.2%、年減28.2%。台化表示，該公司的ARO-1、SM-3、PP廠安排4~5月定檢，影響OX、SM、PP銷量受影響。子公司台化出光則受美國對等關稅影響，銷售減少1億元；在售價方面，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗之前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱帶動原料及產品行情下跌，加上本月台幣大幅升值6.98％，影響收入減少。

台塑化5月營收455.4億元，月減1.5%、年減28.3%。台塑化表示，5月份煉油事業營業額月減2.0%，主因公司第一套重油媒裂單元(RCC#1)定檢結束，造成原油煉製量比上月增加112.8萬桶，但售價受到杜拜原油均價下跌4美元影響，造成每桶價格維持在63.7美元；此外，台塑化也受台幣兌美元匯率強升影響，全產品均價比上月減少每桶6.3美元，減少6.9%。

在烯烴事業方面，台塑化5月乙烯產量16萬噸，月增0.5萬噸，全產品總銷售量40.4萬噸，月增1萬噸，惟5月MOPJ輕油均價每噸567美元，月跌15美元，加上受供需基本面寬鬆影響，造成全產品均價月減18美元，乙烯、丙烯、丁二烯及裂解汽油都降價，導致5月烯烴事業業績月減6.9%。