從寓言學管理／挑戰黑暗 啟動內在力量

話說，法國小鎮有個靈驗水泉，常現治病神蹟。某日，有位少條腿的退伍軍人，拄著拐杖走過小鎮，當地居民紛紛猜測他要祈求再生一條腿。此人回應：「我並非祈求一條新腿，而是期望在缺腿情況下，仍能過上充實的生活。」

故事中，退伍軍人展現接納現實，且以積極態度面對未來的態度。在績效管理領域，由於目標往往具挑戰性，不存在絕對成功保證。一旦重大任務失敗，我們能否以相同心態，應對挫敗？

職場競爭猶如棒球場上的比賽，領導者就如同投手站上投手丘，全力以赴，期望取得優異的成績。然而，有時手感未如預期，好球被判成壞球，招牌武器被撈成三不管地帶的安打，被對手打得潰不成軍。

由於賽況奇差無比，面對教練失望的眼神、隊友落寞的神情，啦啦隊意興闌珊的加油聲，以及眾多球迷不滿的噓聲，這些情境形成一個深不見底的黑洞，吞噬了所有的光，包含曾經的榮光、專業自信與希望之光，心靈彷彿陷入極暗的境地。

相信，故事中的退伍軍人，在失去一條腿後，也曾深陷沮喪、失望的黑洞。領導者面對重大任務失利時，同樣也會陷入無法自拔的情緒低谷。

在黑暗的時刻，我們需要學會接受失敗的現實，並從中獲取經驗值。這確實是克服困境的第一步，但說起來容易，做起來不容易。此時，我們真的需要一點神蹟。

這神蹟並非來自外部，而是來自內在的力量。藉由這股力量帶領，接納已發生的事實，方能將眼光朝向遠方，專注於下一個挑戰、下一個目標。

面對重大挫敗時，建議可嘗試以下方式，啟動內在的力量，重新點燃生命之光，走出黑暗的時刻。

1.回溯初衷：回想當初選擇這份職責或任務的初衷，找回當時期許的價值貢獻。即使遭逢挫敗，莫忘初衷，這有助於重燃對人生使命的熱情。

2.紀錄失敗：紀錄墜入黑洞的歷程，描述當下在黑洞中的感受。關注暗黑世界的同時，心思開始由內朝外，才有機會覺察無盡黑洞之外的光。

3.尋求外援：若自助無效，不妨尋求外部專業協助。現代心理與醫療資源可提供有力支持，助自己一臂之力。

對於主管而言，當部屬深陷挫敗黑洞，該如何成為他們的光芒指引呢？

1.同理感受：主管可理解部屬在黑洞中的孤寂感，提供同理的支持，讓部屬感受到被理解與關懷。

2.過程價值：雖然結果失敗，但著眼在過程中的投入、貢獻與成長。主管可強調員工的優異表現，以及對團隊的正面影響。

3.借助外力：提供外部諮商資源與服務，引介教練、顧問或專家，幫助員工理清思緒，接納失敗的現狀。

「人生可比是海上的波浪，有時起有時落。」這是膾炙人口的「愛拚才會贏」歌曲中的歌詞。只要曾歷經人生波瀾的過來人，都能心領神會。黑暗並非永恆，它只是人生中的一個階段。

然而，那些深陷人生低谷的人，因為身處黑洞中，難以覺察。如果，能有一線神蹟之光，一束內在的光芒，或許就有機會跳脫黑暗的深淵。

尋找內在之光，鍛鍊跳脫黑洞的能力，將有助於逐漸建立強大的心理素質，累積耐挫抗壓的堅毅韌性。能坦然接納失敗的事實，將視線轉向下一場比賽、戰場或任務的挑戰，重整旗鼓並重新出發。