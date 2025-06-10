發現薇趨勢／讓機器人像人 不如讓科技懂人

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

當全球在瘋機器人，NVIDIA執行長黃仁勳表示，未來每家公司都會是一家機器人公司。馬斯克也將特斯拉定位為人形機器人公司，而不只是電動車廠。他們不約而同認為，隨著AI技術進步、硬體成本下降，機器人將成為下一波科技產業革命的核心。

這些論述勾勒出一幅藍圖：機器人將走進日常生活，不再只是工廠裡的工具，而是陪伴者與幫手。當大家高呼「人形機器人將改變世界」時，我們也該靜下來問一句：我們真的需要機器人嗎？

事實上，我們生活中早就充滿各式機器。掃地機器人、智慧咖啡機、自動販賣機、工廠裡的機械手臂，無一不是提升效率、減少人力的科技成果，但它們從不需要「像人」。

對我們而言，它們的價值來自功能，而不是形式。那麼，為什麼「人形」成了科技想像的焦點？原因之一，在於人對機器人的心理投射。我們不只希望機器會幫忙，更希望它能理解我們、回應我們。這種情感連結驅使科技朝擬人化前進，卻也帶來許多技術與現實的落差。

以泡咖啡為例。人類只需幾分鐘完成的動作，對機器人來說，卻要處理視覺感知、空間定位、物件辨識、動作協調等複雜系統。要讓一個機器人穩定地「像人」去完成事情，所需的資源與時間遠比設計一台專門的咖啡機昂貴得多。這與其說是科技進步，不如說是成本效益的錯置。

阿里巴巴董事長蔡崇信曾在公開場合質疑：若我們只是需要機器打掃房間、整理廚房，為什麼它一定要長得像人？人形機器人的外型，也許更貼近情感需求，但在功能上，卻可能帶來不必要的複雜性與成本。

哲學層面來看，這也反映出人類某種科技浪漫主義的延伸：我們渴望創造出另一個「我們」，能陪伴、理解、甚至模仿我們。然而，技術的真正價值，不應是複製人類，而是超越人類的限制，補足人類的不足。

從波士頓動力物流機器人到手術機械臂，這些科技產品並不追求像人，卻能在特定場域展現穩定、精確與效率，這才是真正讓技術發揮價值的地方。不是所有問題都需要人形機器人解決。

此外，如果機器人變得像人，那人會不會被取代？但這樣的焦慮其實更像是一種錯誤比對。真正值得人類在AI時代深思的，是自己的不可取代性究竟何在。

如果價值只建立在重複勞動、資料輸入、簡單決策，遲早會被取代；但若我們的價值在於想像力、創造力、價值判斷與倫理選擇，那麼與其焦慮，不如重新確認這些能力的重要性。

與其一味追求硬體上的擬人突破，不如思考：真正值得投資的方向，是軟體的智慧演進。做出一個能掃地、能握杯、能站穩的仿人機器人固然困難，但打造一套能理解語意、協助決策與創造的AI應用，門檻卻愈來愈低。如果說工業革命讓機械取代了人的手，那麼AI則正試圖擴張人的腦。

真正「做得很好」的技術，或許不在舞台上展示的鋼鐵軀體裡，而藏在手機裡、一行程式碼中，或語音助理背後那套演算法。軟體若足夠成熟，許多任務根本不需要「像人」的機器執行，而是以更高效、更普及的方式在生活中運作。應用層的AI，有可能才是這場科技演進的真正終點。

與其讓機器人變得像人，不如讓科技真正「懂人」：懂語境，懂選擇，也懂如何幫助人類完成真正重要的事。科技的終點，不在複製人類的外形，而在擴展人類的能力與自由。

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