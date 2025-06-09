正隆攜特公盟 用再生紙材打造兒童創意樂園

正隆（1904）6月7日參與由「台灣還我特色公園行動聯盟」（特公盟）主辦的「盡情遊戲日」活動，在總統府前凱達格蘭大道上，以實際行動推動兒童遊戲權與宣傳環境教育。

活動現場所有紙材—從巨型畫紙、上千個紙箱、蒲公英環保衛生紙，到「紙樂屋」品牌的紙製桌椅與書架—全由正隆提供，把凱道打造成一座創意與環保兼具的夢幻遊戲場。

正隆自66年前製造第一張紙開始，便開始使用再生原料，並長期推廣「二次森林」的造紙理念，致力於守護自然、珍惜資源。此次參與「盡情遊戲日」，不僅體現企業對環境永續的承諾，也展現正隆對兒童身心健康與成長發展的深度關注。

正隆董事長鄭人銘表示，「我們相信，遊戲是孩子認識世界的方式，而環境教育若能從遊戲中自然展開，將更能深化學習效果、啟發行動意識」。

響應聯合國將6月11日訂為國際遊戲日（International Day of Play），特公盟在極具象徵意義的凱達格蘭大道上舉辦台灣首場「盡情遊戲日」，象徵對台灣兒童遊戲權的重視與大力倡議，正隆則榮幸成為主要紙品贊助者，與孩子們一同「走上凱道、玩翻凱道」，和特公盟攜手為遊戲權發聲，用紙箱搭起101大樓，用再生紙畫出無限創意！

為了將環保、永續、再生的理念融入遊戲中，本次活動「紙箱區」使用的紙箱，來自正隆發放的股東紀念品「春風衛生紙」的包裝紙箱，由正隆企業志工親自回收、清點與整理，延伸紙箱使用壽命，轉化為孩子們的創意材料。「繪畫區」展開在地上的大型紙卷，也成為孩子們的巨型畫布，盡情揮灑想像力。

正隆相信，此次「走上凱道」不只是遊戲，更是喚醒社會關注兒童權益的倡議，更讓環保與永續理念在遊戲中落地生根，攜手社會為下一代打造更美好的成長環境。以紙為媒介，正隆期望創意與永續同行，陪伴孩子在玩樂中成長，也透過遊戲理解紙張如何在「使用→再利用→回收再生」的循環過程中，展現無限可能。