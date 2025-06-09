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中聯資源再簽團體協約 與工會攜手打造幸福企業

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中聯資源與企業工會簽署第二次團體協約，邁向幸福企業。中鋼／提供
中聯資源與企業工會簽署第二次團體協約，邁向幸福企業。中鋼／提供

中聯資源（9930）與中聯資源企業工會9日簽署第二次團體協約，勞資合作打造幸福企業。

中聯資董事長林宏達表示，公司與企業工會長期以來將企業永續發展與增進員工福祉定為共同努力的目標，111年首次締結團體協約後，雙方亦秉持勞資雙贏的理念，在彼此尊重及積極溝通下進行和諧協商，凝聚出平衡企業營運與照顧員工的協約內容，順利簽署第二次團體協約，為公司營運發展打下厚實基礎。

工會理事長張振裕指出，第二次團體協約的簽署，代表員工權益不但再度獲得具體保障，也讓公司與工會的夥伴關係更加緊密，特別感謝公司經營團隊的支持，期待勞資共創公司營運佳績。

中聯資及企業工會第二次團體協約，共歷經七次協商會議，協約內容特別呼應政府鼓勵推動生育及強化女性同仁照護的政策，例如員工的「產假」從56天增加至60天，「陪產檢及陪產假」從7天增加至8天，「婚假」自8天增加至9天，以及「主婚假」由1天增加至2天，均優於現行勞動相關法令。

高市勞工局長江健興肯定中聯資再次簽署優於勞動法令的團體協約，充分展現企業善盡社會責任及重視員工權益的具體行動，也為高雄打造勞資和諧城市，樹立起優良典範。

團體協約簽約典禮中，中鋼（2002）董事長黃建智，中鋼企業工會理事長陳春生及高雄市產業總工會理事長林順基等共同參與。

中聯資源與企業工會簽署第二次團體協約，邁向幸福企業。中鋼／提供
中聯資源與企業工會簽署第二次團體協約，邁向幸福企業。中鋼／提供

董事長 勞工局 中鋼

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