統振（6170）9日公告5月合併營收為2.62億元，月增0.29％，年增12％，累計前5月合併營收為13.41億元，較去年同期11.61億元成長15.5％，看準移工經濟商機，統振搶進移工旅遊服務市場。

統振表示，今年前5個月公司主要成長動能來自於通訊服務部門營運穩健擴張，貢獻前5月營收來自其事業體的業績比重達81.81％，較去年同期增加3.7%。

展望2025年下半年，統振維持審慎樂觀看法，除持續強化旗下金融服務平台QuickPay小額跨境匯款業務，更積極進軍移工旅遊服務市場，於去年9月新成立子公司「快速購旅行社」，專注於提供實惠且便捷的航班選擇，建立完整的移工生活經濟生態鏈。

統振指出，隨著移工人口持續攀升，將以金融科技為核心，整合匯款、機票與生活服務，打造多元附加價值服務引擎，為營運注入強勁成長動能，站穩台灣移工經濟領導地位。