大魯閣斥資100萬美元在關島設子公司 計畫開保齡球場

大魯閣（1432）海外拓點腳步加快。公司9日公告，董事會已通過斥資100萬美元在關島設立子公司，擬透過與當地業者合作經營保齡球館，最快預計於明年上半年開出營運據點。這將有機會成為大魯閣插旗美國保齡球市場的首站，進一步擴大其在美國運動休閒市場的布局力道。

大魯閣表示，為因應海外營運成長策略，瞄準關島地區休閒娛樂市場，鎖定保齡球相關業務，期望藉此提升整體經營績效。初期計畫將以合作經營模式切入關島市場，目前已與當地原有休閒娛樂業者展開初步洽談。由於關島當地消費結構與市場習性不同，公司評估暫不規劃設置打擊場業務，並預期將以承接或承租既有場館為主要營運模式。

公司表示，設立關島子公司案目前仍處於規劃與談判初期階段，若順利推進，最快將於2026年上半年啟動營運。目前大魯閣以在台經營打擊場、保齡球館、複合式娛樂場館為主，並結合商場與運動休閒品牌經營，形成獨特的休閒娛樂生態系。市場看好，此次赴關島設子公司，有助於測試海外複製模式。

此外，大魯閣正積極開拓美國運動休閒市場，大魯閣美國首家棒壘球打擊中心，已於3月28日在德州休士頓Katy的商場內，今年還將在美國亞利桑那州、加州、德州陸續開出三至四家場館，也都是500坪以上的大型店。