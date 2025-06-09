萬海貨輪貨櫃海上爆炸4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

外媒報導，萬海航運一艘懸掛新加坡國旗的貨櫃船「MV Wan Hai 503」，在可倫坡航往孟買途中，在高知附近貝波爾附近78海浬處，甲板下發生重大爆炸，造成4名船員失蹤，其中兩名是台灣人，另有5人受傷。萬海表示，火災的具體原因仍需進一步釐清。

萬海表示，WAN HAI 503 旺春輪於今（9）日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火，已立即啟動緊急應變小組，並迅速與船上人員、主管機關和保險公司合作，執行緊急處理程序。

萬海表示，經過船長與印度當地海事單位公司的綜合評估，為確保全體船員人身安全，依照國際海事規範執行棄船程序，船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外18名船員已安全撤離，在相關單位協助下，船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

萬海表示，目前正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項，若有進一步信息，將會及時更新告知。