漢翔5月23日借用空軍IDF單座機執行任務 爆胎事件相關人員已懲處
漢翔（2634）今年5月23日發生借用空軍的IDF單座機(機號1451)執行任務，於返回台中清泉崗基地，落地後滑行發生爆胎事件，卡在軍民共用的跑道無法動彈，30分鐘後才排除，導致軍機與民航機起降都受影響，為漢翔人員未執行落地檢查，飛行員未遵守紀律減速所導致，漢翔針對事件說明已經進行相關的懲處。
漢翔今年5月23日，本公司人員操作不當與未落實安檢工作，致使飛機爆胎一事，已於事件發生後立刻進行專案調查，後召開全面檢討會議，隨即對相關人員進行懲處，也再次嚴格要求所有工作人員務必嚴謹遵守技令與操作規範，以確保全體同仁的工作安全，而對於當日事故所造成的影響及不便，向各界表達深深的歉意。
同時有關滑行道因重型民航機輾壓，造成級配脫落形成多處破損坑洞，且產生尖銳碎石之路面受損部份，已協請民航局於6/3鋪設完成改善完畢，爾後會持續加強檢查鋪設，以消弭損壞風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言