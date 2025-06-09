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萬海「旺春輪」船上失火 18船員撤離、4人失蹤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海所營運WAN HAI 503旺春輪於台北時間6月9日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火。 圖擷自印度海岸防衛隊「Indian Coast Guard」X帳號
萬海所營運WAN HAI 503旺春輪於台北時間6月9日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火。 圖擷自印度海岸防衛隊「Indian Coast Guard」X帳號

萬海（2615）所營運WAN HAI 503旺春輪於台北時間2025年6月9日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火。火災的具體原因仍需進一步釐清。公司已立即啟動緊急應變小組，並迅速與船上人員、主管機關和保險公司合作，執行緊急處理程序。經過船長與印度當地海事單位公司的綜合評估，為確保全體船員人身安全，我們依照國際海事規範執行棄船程序。

船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外18名船員(含5名受傷船員)已安全撤離，在相關單位協助下，這些船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

目前，公司正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項。若有進一步訊息，將會及時更新告知。

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