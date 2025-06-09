聽新聞
0:00 / 0:00
萬海「旺春輪」船上失火 18船員撤離、4人失蹤
萬海（2615）所營運WAN HAI 503旺春輪於台北時間2025年6月9日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火。火災的具體原因仍需進一步釐清。公司已立即啟動緊急應變小組，並迅速與船上人員、主管機關和保險公司合作，執行緊急處理程序。經過船長與印度當地海事單位公司的綜合評估，為確保全體船員人身安全，我們依照國際海事規範執行棄船程序。
船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外18名船員(含5名受傷船員)已安全撤離，在相關單位協助下，這些船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。
目前，公司正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項。若有進一步訊息，將會及時更新告知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言