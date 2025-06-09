中聯資源與中聯資源工會 簽署第二次團體協約簽署

中聯資源（9930）與中聯資源企業工會於9日假中鋼（2002）集團總部大樓舉辦第二次團體協約簽署典禮，由中聯資源董事長林宏達與企業工會理事長張振裕代表簽署，除邀請高雄市政府勞工局局長江健興擔任見證人外，中鋼董事長黃建智、高雄市產業總工會理事長林順基及中鋼企業工會理事長陳春生亦親臨觀禮，典禮過程展現和諧的勞資氛圍，雙方將共同信守協約規範，為中聯資扎下永續經營的穩固基石。

林宏達表示，中聯資和中聯資企業工會長期以來皆將企業永續發展與增進員工福祉定為共同努力的目標，2022年首次締結團體協約後，雙方亦秉持勞資雙贏的理念，在彼此尊重及積極溝通下進行和諧協商，凝聚出平衡企業營運與照顧員工的協約內容，順利簽署第二次團體協約，為公司營運發展打下厚實基礎。

張振裕致詞時指出，第二次團體協約的簽署，代表員工權益不但再度獲得具體保障，也讓公司與工會的夥伴關係更加緊密，特別感謝公司經營團隊的支持，期待勞資共創公司營運佳績。

中聯資及中聯資企業工會第二次團體協約，共歷經七次協商會議，雙方秉持互信、互助及互利原則，透過持續且理性的溝通協調來完成修訂，協約內容特別呼應政府鼓勵推動生育及強化女性同仁照護的政策，例如員工的「產假」從56天增加至60天，「陪產檢及陪產假」從七天增加至八天，「婚假」自八天增加至九天，以及「主婚假」由一天增加至二天，均優於現行勞動相關法令。

江健興致詞時肯定中聯資再次簽署優於勞動法令的團體協約，充分展現企業善盡社會責任及重視員工權益的具體行動，也為高雄打造勞資和諧城市，樹立起優良典範。團體協約簽約典禮中，黃建智、林順基及陳春生向勞資雙方表達祝賀之意，期許未來在勞資雙方的共同努力下，企業經營穩定發展，打造同仁幸福職場。