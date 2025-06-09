被指涉亞太工商聯聯貸相關事件 陳瑞隆：中石化無背書，僅提供協商建議

部分媒體9日報導威京集團旗下亞太工商聯的豪宅指標案「陶朱隱園」聯貸案2個月還款繳息出現異常，導致銀行團擬處分，並由亞太工商聯承借、中石化（1314）出面背書。中石化董事長陳瑞隆下午召開記者會表示，該案處置權限屬於亞太工商聯與聯貸銀行團，中石化未涉入決策與背書，僅在最終階段提供協商建議。

陳瑞隆指出，陶朱隱園賣出與否取決於亞太工商聯與聯貸銀行團手中，依據公司治理原則，應由股東會授權、董事會獨立運作來進行。中石化無論在名義上或實質上，均與該案並無業務關聯，無法替他們做決定；而是否出售也涉及銀行的授信策略，同樣不屬中石化所能左右的範疇。

他並說，亞太工商聯、銀行團的協商過程，最終階段是因應亞太工商聯與銀行團之邀，協助立場出席相關會議，他基於過去在政府服務及處理企業紓困案的經驗，提供雙方談判時可參考的意見。他強調，由於並未擔任亞太工商聯內部董事、監察人等管理職位，僅就過程給予技術性建議，盼望協商能順利達成有利各方的結果。

針對亞太工商聯與銀行團協商陶朱隱園後續處理進度，陳瑞隆表示，不便代銀行團或亞太工商聯發言，但據了解，雙方已進入債務協商階段，惟其對銀行內部程序細節並未掌握。至於亞太工商聯貸款餘額為53億元。