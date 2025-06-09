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能率亞洲偕同佳能入股美國人型機器人公司 Agility Robotics

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

能率亞洲（7777）日前簽約投資美國機器人公司Agility Robotics，連同佳能（2374）等其他關係企業之後續投資，預估總投資金額約1,000萬美元。

Agility Robotics是一家史無前例的雙足Mobile Manipulation Robot（MMR）公司，創造首款全球商業化應用之人型機器人產品「Digit」。除了投資外，佳能也計劃爭取Agility Robotics機器人視覺模組之合作開發與生產製造，並同時參與本次投資。

隨著全球勞動成本上升及已開發國家面臨人力短缺問題，能率集團持續看好人型機器人領域的巨大潛力，而Agility Robotics擁有業界首款也是唯一已商業部署於倉儲與製造設施中的人型機器人，將能為用戶帶來立即的使用效益。目前Agility Robotics已與Amazon、GXO與Schaeffler等客戶合作，宣布多項商業部署，領先市場。

Agility Robotics以其業界領先之技術，與NVIDIA於2024年提出人型機器人Project GR00T計畫，該公司成為初始計畫合作夥伴，人型機器人商業化運用進程加速。目前Agility Robotics產品Digit，已在亞馬遜(Amazon)倉儲及GXO Logistics工廠中進行測試，Digit預計在2026年將升級成為全球首款可與人類安全協作，無需安全圍籬的人型機器人。此項技術突破將使Agility Robotics成為首家可在工廠與倉儲等商業場域大規模部署機器人的公司，進而達成2027年全球市場商業銷售目標。

Agility Robotics現有投資人，包括矽谷創投公司DCVC和Playground Global，以及全球零售業者Amazon和德國motion technology企業(Schaeffler集團)等，能率亞洲此次投資可望加速能率集團進入人型機器人發展。未來，能率集團也將運用集團在台灣及日本生產基地，協助Agility Robotics共同推動Digit之銷售，拓展其在亞洲市場之版圖。

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