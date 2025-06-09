快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／同意聯貸銀行賣「陶朱隱園」還債？中石化：與聯貸案無任何關聯

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
中石化董事長陳瑞隆（左）、總經理陳穎俊（右）等人在下午舉行記者會說明。記者許正宏／攝影
中石化董事長陳瑞隆（左）、總經理陳穎俊（右）等人在下午舉行記者會說明。記者許正宏／攝影

據自由時報今天報導威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，銀行向中石化洽商解決之道，已獲中石化首肯、同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的「陶朱隱園」來償還債務。中石化今天發布聲明表示，報導與事實不符，董事長陳瑞隆、總經理陳穎俊等人在下午舉行記者會說明。

中石化董事長陳瑞隆舉行記者會，表示涉及亞太工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理，報導與事實不符，為維護公司聲譽並避免市場誤解，特此鄭重聲明如下：

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。

中石化將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，以確保資訊公開透明。

中石化董事長陳瑞隆（圖）。記者許正宏／攝影
中石化董事長陳瑞隆（圖）。記者許正宏／攝影

陶朱隱園 董事長 中石化

延伸閱讀

獨／陶朱隱園聯貸銀行團會議決議 同意先繳2%利息、剩餘利息掛帳

中石化同意聯貸銀行賣「陶朱隱園」還債？中石化：與聯貸案無任何關聯

「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

沈慶京今提訊臨時離庭戒護送醫 台北醫院回應了

相關新聞

影／同意聯貸銀行賣「陶朱隱園」還債？中石化：與聯貸案無任何關聯

據自由時報今天報導威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳...

Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程...

銀行團要處分陶朱隱園？陳瑞隆：中石化無背書，僅提供協商建議

自由時報報導威京集團旗下亞太工商聯的豪宅指標案「陶朱隱園」聯貸案2個月還款繳息出現異常，導致銀行團擬處分，並由亞太工商聯...

先勢博報堂集團加入 4A 北市廣告業經營人協會

公關顧問代理商先勢博報堂集團9日宣布，加入4A（台北市廣告業經營人協會），成為4A最新的會員夥伴。先勢博報堂是首家以公關...

青豪宅「惠國麓境」鎖定科技菁英 再掀沙鹿綠境美學話題

在沙鹿這座海線核心重鎮，迎來房市價值全面躍升之際，惠國建設搶先布局，推出頂規青豪宅代表作「惠國麓境」，訴求坐擁中科園區紅...

疫情升溫 全聯全面搶保健品商機、推知識型導購

全球COVID-19疫情尚未停息，疾管署預估，台灣疫情高峰可能出現在6月底至7月初，屆時每週新增病例恐上看20萬例。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。