快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber 宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。左為Uber 台灣總經理楊麗達，右為皇冠大車隊董事長吳俊德。Uber／提供
Uber 宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」。左為Uber 台灣總經理楊麗達，右為皇冠大車隊董事長吳俊德。Uber／提供

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程車產業的合作關係。此併購尚需等待主管機關核准，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更加順暢的工作體驗，同時讓更多乘客，特別是目前交通資源相對不足的地區，有機會使用 Uber 可靠且高品質的服務。

Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，這次併購皇冠大車隊，彰顯 Uber 持續投資台灣市場的承諾。Uber與台灣計程車產業的合作已經超過十年，很高興如今能與皇冠大車隊一起邁出全新的一步。展現對持續創新的承諾，攜手本地合作夥伴，為台灣更多民眾帶來多元的搭乘選擇。希望期待與台灣政府更加緊密合作並發揮社會影響力，同時也讓皇冠大車隊的職業駕駛能更輕鬆順暢地加入 Uber 平台。

皇冠大車隊自 2011 年成立， 2017 年起便與 Uber 合作，透過 Uber 平台派遣職業駕駛。待主管機關完成審核程序後，Uber 將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且高效率的整合與轉換過程。無論是 Uber 或是皇冠大車隊，皆會繼續提供乘客所信賴的高品質服務。

此次併購預計將為 Uber 導入平台與車隊的整合營運模式，這與其他主要叫車 App 的運作模式相近。

計程車 併購 Uber

延伸閱讀

無照翁撞6車釀8傷 UBER司機失生計怒提告：翁不聞問

北市Uber計程車駕駛疑精神不濟 衝撞路邊13輛汽機車1人骨折

限時8天！Uber One會員週美食買1送1 星宇航空機票折3%

星宇攜手Uber推出限定優惠 免費體驗Uber One一個月

相關新聞

影／同意聯貸銀行賣「陶朱隱園」還債？中石化：與聯貸案無任何關聯

據自由時報今天報導威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳...

Uber 宣布收購台灣皇冠大車隊 建立本地運能

Uber 9日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現 Uber 持續深耕台灣市場的承諾，同時深化與台灣本地計程...

銀行團要處分陶朱隱園？陳瑞隆：中石化無背書，僅提供協商建議

自由時報報導威京集團旗下亞太工商聯的豪宅指標案「陶朱隱園」聯貸案2個月還款繳息出現異常，導致銀行團擬處分，並由亞太工商聯...

先勢博報堂集團加入 4A 北市廣告業經營人協會

公關顧問代理商先勢博報堂集團9日宣布，加入4A（台北市廣告業經營人協會），成為4A最新的會員夥伴。先勢博報堂是首家以公關...

青豪宅「惠國麓境」鎖定科技菁英 再掀沙鹿綠境美學話題

在沙鹿這座海線核心重鎮，迎來房市價值全面躍升之際，惠國建設搶先布局，推出頂規青豪宅代表作「惠國麓境」，訴求坐擁中科園區紅...

疫情升溫 全聯全面搶保健品商機、推知識型導購

全球COVID-19疫情尚未停息，疾管署預估，台灣疫情高峰可能出現在6月底至7月初，屆時每週新增病例恐上看20萬例。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。