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先勢博報堂集團加入 4A 北市廣告業經營人協會

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
先勢博報堂為首家以公關服務為核心成為4A會員的代理商，未來將戮力以公關全局策略與生活者發想為夙負盛名的4A注入更多元的觀點與能量。圖片提供／先勢博報堂
先勢博報堂為首家以公關服務為核心成為4A會員的代理商，未來將戮力以公關全局策略與生活者發想為夙負盛名的4A注入更多元的觀點與能量。圖片提供／先勢博報堂

公關顧問代理商先勢博報堂集團9日宣布，加入4A（台北市廣告業經營人協會），成為4A最新的會員夥伴。先勢博報堂是首家以公關服務為核心成為4A會員的代理商，未來將戮力以公關全局策略與生活者發想為夙負盛名的4A注入更多元的觀點與能量。

董事長程懷昌表示，加入4A不僅是對先勢博報堂在行銷傳播專業上的肯定，更是推動創意與公關視角整合的重要里程碑。先勢博報堂堅信具有影響力的創意與策略，來自於對所有利益關係人的「成功溝通」。因此，公共關係也能成為整合傳播的策動者，進而成為整合傳播的實踐者。

先勢博報堂集團自2022年底更名及導入全新企業識別系統後，透過由內部的理念與行為改變到外部的視覺識別，重新定義公關的範疇與價值。兩年來，透過組織重組、跨域賦能與流程驅動，嘗試突破既有公關框架，拓展公關在傳播領域上的無限可能。

執行長衣惠霞表示，「我們透過「核心公關」、「客戶整合」、「數據策略」、「創意」等四大事業體的專業協作，讓公關獨有的全局關係人視角為品牌方提供從策略到全傳播的整合性服務，確保品牌訊息在不同接觸點都能以精準及最具影響力的方式呈現」。透過前述的轉型策略，為先勢博報堂集團贏得數十個國際及本土知名品牌的全傳播整合顧問服務及多項國內外傳播大獎殊榮。

4A理事長陳琦琦也表示，先勢博報堂集團加入4A後，期許以公關的獨特觀點，為廣告產業帶來更多社會洞察與文化連結，並為產業注入新思維與新動能。除此之外，也展現了4A的兼容並蓄、邁向多元發展的堅定決心。

先勢博報堂集團匯聚頂尖的公關、整合行銷、策略與創意團隊，以全方位傳播能力為企業與品牌客戶提供頂尖的專業服務，未來也期待在4A這個多元專業的平台上，與業界先進共同學習、積極交流，透過深度的跨域協作與經驗融合，讓多元觀點激盪出跨域加乘的影響力，使每一次溝通都更有共感、更具價值。

先勢博報堂集團匯聚頂尖的公關、整合行銷、策略與創意團隊，以全方位傳播能力為企業與品牌客戶提供頂尖的專業服務。圖片提供／先勢博報堂
先勢博報堂集團匯聚頂尖的公關、整合行銷、策略與創意團隊，以全方位傳播能力為企業與品牌客戶提供頂尖的專業服務。圖片提供／先勢博報堂

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