青豪宅「惠國麓境」鎖定科技菁英 再掀沙鹿綠境美學話題

在沙鹿這座海線核心重鎮，迎來房市價值全面躍升之際，惠國建設搶先布局，推出頂規青豪宅代表作「惠國麓境」，訴求坐擁中科園區紅利與未來藍線捷運潛力，以科技、自然、生活三者融合的理想建築，為追求質感生活的科技菁英與新世代家庭，開啟嶄新生活篇章。

頂級規格，全面進化青豪宅的想像！「惠國麓境」基地950坪，綠覆率高達70%，為沙鹿罕見的高綠覆大基地規劃。全案規劃地上13層、地下2層，零店面設計保留純住宅私密性。

此案由永續建築大師王森主攜手景觀詩人許富居、燈光藝術學人賴文炎與耐震權威戴雲發共同打造，榮獲「美國MUSE公共藝術大獎」，將建築提升為藝術品，定義沙鹿新地標。

惠國建設副董事長陳盈吉對於工程管理有著絕對標準，他說，公司重視工法，一路以來都是從使用者角度出發，從事建築業一直以來只有「步步為營」才能有著絕對標準，尤其是營建成本高漲下，建築格局、廁所開窗通透，是否友善鄰居等，都是絕對標準，不可妥協。

陳盈吉表示，此次青豪宅代表作「惠國麓境」新案，除了提供高品質住宅的「需要」，更帶進生活與藝術面的「想要」。陳盈吉說：「建築是我們最常也最容易接觸到的藝術品，我們不斷致力住宅建築的文化，對細節講究與堅持，更是為了『家』建構文化的感動。」

不同於市場常見33至35坪3房產品，「惠國麓境」大膽升級37至42坪全邊間大3房格局，創造寬敞舒適的生活場域，兼顧空間機能與居住美感，成為首購菁英與高端換屋族理想首選。

王森主透露，在開放空間中也傳遞了「共享」概念，規劃一座小木屋、遊戲場，讓住戶有更多自然而然的交流渠道，多年齡層的使用，以人為本就是設計初衷。

許富居更是期盼：「這個案子不是我們融入自然，而是自然融入建案，水、綠兩個元素，帶進社區提供舒適、休閒的氛圍，也期盼未來住戶入住對於『家』是四季有景，處處都有顏色。」

隨著台積電進駐中科、捷運藍線蓄勢待發，沙鹿區人口已突破10萬人，榮登海線第一。北勢生活圈因鄰近中科、擁有靜宜與弘光雙大學城優勢，及家樂福、火車站等成熟商圈配套，吸引建商與買盤高度關注，「惠國麓境」坐擁其中，車程5分鐘生活圈涵蓋學區、商圈與產業聚落，完美實現「離塵不離城」的城市綠居願景。