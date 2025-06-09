疫情升溫 全聯全面搶保健品商機、推知識型導購

全球COVID-19疫情尚未停息，疾管署預估，台灣疫情高峰可能出現在6月底至7月初，屆時每週新增病例恐上看20萬例。面對疫情再度升溫，進一步帶動了保健品市場需求，一年商機上看1,500億元。掌握保健品商機，全聯積極拓展相關商品，相關品項從2024年的700多支，至2025年已擴增至近1,000支，整體成長超過三成之多，顯示保健營養食品需求不僅穩定成長，更趨向精準與個人化。

為了協助消費者快速理解產品功能與成分差異，全聯自6月起首度在貨架區導入「知識型導購資訊」，透過成分解說、營養小提醒等延伸知識，幫助消費者在日常採買中，也能輕鬆選擇更適合自己的保健食品。搭配6月14日、6月15日、6月16日連續三天，全店功能性保健食品（含錠狀/膠囊/粉狀）單筆每滿888元現折100元（可累折）；6月14日、6月15日週末六、日加上年中慶優惠，使用全支付滿額最高享17%回饋，讓消費者補得健康也補回荷包。

根據市研機構凱度2023年第三季調查，台灣每100人就有55人過去一年曾購買保健食品，每年平均花費金額達8,600元，且每人購買保健品功能類別自疫情以來已增加達三種；若以全聯銷售排行來看，前五名分別為「綜合維他命」、「葉黃素」、「行動保健品」、「腸胃道益生菌」及「B群補充品」最受消費者喜愛。全聯也觀察，現代人壓力大睡不好，加上年輕族群健身風潮、中高齡族群對肌力流失的關注提升，帶動「舒眠」與「高蛋白」保健品需求也快速成長，全聯網羅「善存舒眠益生菌膠囊」、「三多好入睡植物性膠囊」和「紅牛聰勁即溶乳清蛋白-濃情巧克力風味」等相關新品，也都默默竄升為人氣品類。

看準保健補充趨勢正朝向更精準、多元的個人化方向發展，全聯精選六大類商品導入「知識型導購」概念，透過商品分區引導、成分與機能說明，協助消費者快速掌握產品功效、適用族群與使用時機，進一步提升消費者在門市的選購體驗，讓「買保健品」不再只是跟風補充，而是買得懂、吃得對、吃得安心。此外，為貼近消費者日常採買動線，生鮮區同步設有提醒，讓消費者在挑選食材的同時也能意識到：當日常飲食無法完整攝取所需營養時，可前往保健品區進一步補充，以活潑有趣的方式讓保健知識融入日常，輕鬆實踐更全面的健康管理。