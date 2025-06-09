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中石化同意聯貸銀行賣「陶朱隱園」還債？中石化：與聯貸案無任何關聯

聯合報／ 記者林莉/台北即時報導
威京集團主席沈慶京被收押後，傳出集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。圖為陶朱隱園。/本報資料照片
威京集團主席沈慶京被收押後，傳出集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。圖為陶朱隱園。/本報資料照片

自由時報今日報導威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品。該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，銀行向中石化洽商解決之道，已獲中石化首肯、同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的「陶朱隱園」來償還債務。中石化今日發布聲明表示，報導與事實不符，董事長陳瑞隆並將在下午二點召開記者會說明。

中石化表示，為維護公司聲譽並避免市場誤解，特此鄭重聲明如下：

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。

中石化將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，以確保資訊公開透明。

陶朱隱園 中石化

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