「捷運宅」成抗跌亮點！台中三屯指標案合計破百筆成交

當前全台房市在國際政經變局與政策影響下，觀望氛圍濃厚，整體進入冷靜期。但最新市調顯示，「交通便捷、宜居生活」已成購屋族首要焦點，台中捷運沿線住宅在市場冷靜期仍逆勢吸引穩健買盤，成為抗跌亮點。

根據OPENDATA最新數據揭露，台中三屯指標捷運宅案都有亮眼表現。包含北屯機捷特區的「漢宇雲衍」、南屯13期「順天MR.L」及西屯台灣大道「達麗拾穗」，三案揭露近140筆成交，反映出自住族群面對市場不確定性時，對具備交通優勢與品牌保障的產品，依舊抱持高度信心。

根據銀行與房產業界實務經驗，「正捷運宅」被認為是距離捷運站300至500公尺、步行約5至8分鐘可達的住宅產品，通常具備穩定通勤便利與成熟商圈生活機能，能有效對抗房市波動時的價值衝擊。

台中捷運綠線自2021年4月通車以來，經歷初期日均運量僅2萬多人次的艱難開局，短短三年已展現驚人反彈，根據中捷官網數據顯示，2025年4月的日均運量已突破4.7萬人次，成長逾倍，顯示通勤需求與生活依賴度顯著提升。

未來受惠藍線與橘線等新路網的加乘效應，預期將帶動通勤圈版圖擴張與捷運宅價值持續攀升，使其成為自住客眼中最具保值與增值潛力的首選標的。

以機捷特區「漢宇雲衍SKY VISION」為例，根據OPENDATA資料顯示，該案公開至今已揭露65筆成交，當中最高單價達68.1萬元，成為機捷特區最高成交價，並有5筆交易突破3,500萬元，量穩價穩，顯示在冷靜期中，仍備受自住買盤青睞。

此案基地面積1,513坪，距離捷運G0北屯總站僅260公尺，規劃38至49坪純3至4房產品，搭配鋁模板工法與Alfa Safe柱中柱耐震結構，室內標配YKK氣密窗、雙層膠合玻璃與太格疏水木地板，並導入EMS電動車充電系統、雨水回收與銅銀離子泳池循環系統等永續機能，展現建商對品質與住戶需求的高度重視。

公設方面，「漢宇雲衍 SKY VISION」擁有25米四季溫水泳池、空中酒吧、迎賓車道等多元休閒空間，提供全齡化社交與休閒場域，塑造結合美學與機能的宜居空間。

南屯13期的「順天MR.L」憑藉緊鄰文心秀泰商場、豐樂公園、捷運豐樂公園站的優勢，主打45坪以上大三房格局，OPENDATA揭露共成交49筆，最高單價達87.9萬元，更有一筆總價突破4,000萬元的交易，成交表現穩健。

位在西屯台灣大道第一排的「達麗拾穗」，基地不僅臨近捷運綠線市政府站，更受惠於藍線捷運交會的雙捷運優勢，推出後在OPENDATA上已揭露23筆成交，吸引不少小家庭與首購族群目光。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，現階段購屋族更看重交通便利與長期保值性，捷運宅正好結合這兩大優勢，再加上品牌建商自身的實力與品質保障，成為買方審慎布局下的首選標的。