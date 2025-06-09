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被指涉亞太工商聯聯貸相關事件 中石化中午發聲明澄清

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

媒體今天報導中國石油化學公司涉及亞太工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理，中石化中午發佈聲明表示：報導與事實不符，為維護公司聲譽並避免市場誤解，「鄭重聲明並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。」

中石化表示，亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。媒體所指「中石化背書」等語句「與事實不符，特此澄清。」

中石化表示，有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆「僅在協商最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。」

中石化聲明目前財務與營運皆正常運作，中石化與該聯貸案並無任何關聯，「請市場及投資人鑒察。」

中石化表示，將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，確保資訊公開透明。董事長陳瑞隆將於下午2點在受訪說明。

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