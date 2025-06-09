首季中壢中古屋買氣全台最強 這區南台灣唯一上榜

永慶房產集團根據實價登錄資料，統整2025年第一季全台前十中古屋交易熱區。桃園市的中壢區及桃園區中古屋買氣最熱；新北市需求強勁，占4席次。高雄市鳳山區則是南台灣唯一上榜行政區。

2025年第一季，中壢區中古屋交易量高達416件，居全台之冠，均價一坪30萬元；同屬桃園市的桃園區也以將近400件交易量緊追在後，房市相當熱絡，

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區與桃園區交通建設完善，加上桃園市擁有全台第二多的工業區，且有航空城開發計畫，帶動大量就業人口移入，進一步帶動購屋需求。

此外，中壢區與桃園區還擁有像是青埔、中正藝文特區、小檜溪、經國等重劃區，具備發展潛力，讓整體房市交易活絡。兩區目前平均單價約在3字頭，對自住和通勤族而言，具有相當大的吸引力。

位居第三的則是新北市的淡水區。陳金萍分析，淡水區擁有捷運淡水線及輕軌，未來還有淡江大橋、淡北道路將完工，交通便利性持續提升；且不僅舊市區機能完善，新市鎮的住宅與商圈也陸續到位，帶動區域買氣。在房價部分，淡水區因距離台北市中心較遠，因此相對親民，吸引不少願意以時間換取房價的小資族入主。

此外，除了淡水區外，新北市的新莊、板橋、中和也上榜。新北市人口眾多，居住需求強勁，加上這些區域位處新北第一圈，往來台北市相當方便，交通便利、生活機能成熟，房價相較於台北市更為親民，吸引不少民眾前往置產。

台中市則有3區入榜，分別為北屯區、西屯區及北區，其中北區平均總價不到1000萬元。陳金萍指出，近年中科台中園區為區域帶來大量人口與產業，加上政府持續推動重大建設，推升台中市中古屋交易熱度。

其中，北區擁有一中商圈、中國醫藥大學、科博館等豐富生活機能，但因發展較早，屋齡高於其他兩區，房價相對便宜，且中古屋市場以2-3房為主，總坪數不大，平均總價自然較低，千萬內即可入手，受到不少年輕族群青睞。

高雄市則有鳳山區擠進前十名榜單，是南台灣唯一上榜的行政區。