陶朱隱園傳聯貸未繳息、銀行將賣房抵債 中石化發聲明

媒體報導，威京集團旗下亞太工商聯以手中「陶朱隱園」豪宅作為擔保品，向銀行團所借85億元聯貸案，因已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分亞太工商聯手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。

媒體指出，聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，銀行團向中石化洽商解決之道，並獲中石化董事長陳瑞隆首肯，同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的陶朱隱園來償還債務，以避免走法拍程序。

針對媒體報導，中石化發出聲明表示，中石化部分，報導與事實不符，為維護該公司聲譽並避免市場誤解，特此鄭重聲明如下：

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。

另針對媒體指出，陶朱隱園主要股東中華工程佔23％、亞太工商聯佔77％，85億元聯貸案原期限到2021年底，因房屋遲遲未賣，資金壓力大，一年利息加上稅費需花掉5億多元，集團想方設法籌錢。

對此，中工發言人程安慈指出，目前中工財務一切正常，銀行端對公司金流、資金運作並沒有特別要求。