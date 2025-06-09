亞太工商聯聯貸案 中石化：與公司相關訊息與事實不符

「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息，中石化（1314）9日發表聲明表示，部分媒體報導涉及亞太（3682）工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理事宜，其中有關中石化之報導與事實不符，為維護公司聲譽並避免市場誤解，特此鄭重聲明如下：

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。

中石化強調，將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息。如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，以確保資訊公開透明。

中石化也表示，若媒體有有進一步問題，董事長陳瑞隆將於9日下午2點在公司接受媒體採訪。