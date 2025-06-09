「鮮奶週報」五成在這兌領 指定瑞穗鮮乳單瓶容量最多

7-ELEVEN配合臺北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫，4月14日起於門市陳列「商品兌換專區」，並提供9款鮮乳、豆漿等品項提供家長與學童於學期期間憑證兌領，至今2個月兌換率佔全通路達5成以上，並提供單一品項瑞穗鮮乳的290ml容量最多。

7-ELEVEN表示，自4月配合「鮮奶週報」計畫，發現民眾來店兌換最多的前三名品項為瑞穗全脂鮮乳290 ml、瑞穗全脂鮮乳230 ml、瑞穗低脂鮮乳290 ml等品項，顯見家長講究高CP值，偏好商品容量較多的鮮乳，7-ELEVEN也是位於臺北市店數最多、兌領便利性最高的超商。

民眾可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近門市兌換品項庫存，持有效證件全台逾7,000家門市皆可兌領，全台門市兌換1瓶指定商品，包含瑞穗鮮乳(全脂/低脂)230ml、瑞穗鮮乳(全脂/低脂)290ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖黑豆漿400ml等9款品項可任意選擇，每週計算方式為週一凌晨0點0分起至週日23點59分止。

此外，7-ELEVEN門市自6月11日至7月8日同步推出指定鮮乳優惠，瑞穗鮮乳(全脂/低脂)400ml與瑞穗鮮乳(全脂/低脂)290ml任選第二件8折、瑞穗極制72度低溫殺菌鮮乳290ml兩件88折，讓民眾在超商就能補充日常飲食營養。

除了積極配合政府政策外，7-ELEVEN今年更首創「線上捐物公益訂閱制」，架構結合捐款與捐物的公益訂閱制，即日起至12月31日推出「鮮乳周到」定期定額鮮乳認捐活動，攜手統一瑞穗鮮乳與世界和平會，藉由統一瑞穗鮮乳供應高品質鮮乳與全台逾7,100家7-ELEVEN門市，民眾可透過OPENPOINT APP線上捐款定期定額每月捐贈300元，連訂6期再加贈OPENPOINT點數300點。

公益團體將募得善款使用「行動隨時取」購買鮮乳後，讓學校老師可每周固定至鄰近門市領取分發給學生飲用。此外，ibon也同步推出「鮮乳認捐」活動，消費者於 ibon 認捐一組276元的瑞穗鮮乳(每組3入930ml)，統一超商好鄰居文教基金會再加贈一份統一麵包「愛心牛奶球」或「快樂牛奶球」，預計提供1萬2千份，將社會善意透過超商通路送達有需要的家庭與團體。

7-ELEVEN「哈燒專櫃」又有現烤新選擇，6月11日起於國道服務區、高鐵站共14間7-ELEVEN門市「哈燒專櫃」限定販售「炳叔烤玉米(售價79元)」獨家與「炳叔烤玉米」聯名開發，品牌創辦人口味監製，使用在地玉米、搭配五道刷烤工法刷上四道獨創醬料。素食友善：所使用的醬料皆為全素配方，6月11日至6月24日還可享哈燒全品項任選第二件9折優惠。

為滿足早餐或甜點需求，7-ELEVEN與台南晶英酒店聯名，2024年馬來西亞世界廚藝大賽金牌廖楷平師傅監製烘焙系列商品，自6月9日起擴大於桃竹以北超過2,200間門市限定販售。以精緻可頌、經典歐包做為兩大系列主軸，搭配質感包裝設計，帶給消費者精品烘焙新享受，於7月8日前更加入65元超值組合餐(限定49元品項)。