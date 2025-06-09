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財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

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「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「陶朱隱園」。(圖／中工提供)
「陶朱隱園」。(圖／中工提供)

據自由時報報導，威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的「陶朱隱園」豪宅擔保品；對此，持有「陶朱隱園」23%的中工（2515）發言人程安慈指出，目前中工財務一切正常，銀行端對公司金流、資金運作並沒有特別要求。

據該報導，該聯貸由亞太工商聯出面承借、中石化背書，在二個月未正常繳息後，銀行向中石化洽商解決之道，已獲中石化首肯、同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的「陶朱隱園」來償還債務。對此，程安慈表示，有關中石化決策部分，稍後中石化會發新聞稿說明。

攤開中工2025年第1季財報，單季合併資產負債帳列現金及約當現金約35.66億元，當期期末現金及約當現金餘額約32.71億元，應收帳款及票據淨額約1.81億元，但「一年內到期長期負債約25.43億元」。

今年2月下旬，中工宣布，完工七年、位於台北市信義計畫區的「陶朱隱園」正式開賣，將以低樓層每坪300萬元起、每戶總價破9億元銷售；該案中工分回12戶、車位70個。

中工指出，「陶朱隱園」每戶土地持分約60坪，且社區擁有超過2,000坪生態庭園，及50坪空中花園亮點下，目前平均每周約有6~8組客戶參觀，有不少潛力買家興趣，下半年有望有好消息。

「陶朱隱園」是亞太工商聯與中工的合建案，其中威京集團總部主席沈慶京旗下的亞太工商聯握有77%，而集團旗下的中工持股23%。

「陶朱隱園」自2018年7月取得使照至今，已七年，目前只有兩筆交易，均在2019年，且都是關係人交易。

陶朱隱園 沈慶京

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