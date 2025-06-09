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免轉機玩濟州島、石垣島 台灣虎航暑假三航線連發

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著暑假旅遊旺季即將來臨，海島度假再度成為民眾最愛的選擇之一。台灣虎航（6757）9日宣布，將自6月底起陸續開航高雄-濟州島、台中-濟州島，以及桃園-石垣島等航線；屆時，不只台灣虎航營運之直飛日本的航點將擴增至23個外，台灣虎航也成為市場上唯一提供北、中、南三地直飛韓國濟州島的國籍航空。

虎航指出，高雄-濟州島航線預計2025年6月30日開航，開航初期每週營運4班；台中-濟州島航線預計2025年7月1日復航，復航初期每週營運2班；桃園-石垣島航線預計2025年7月17日開航，開航初期每週營運2班。為慶祝三條航線開復航，台灣虎航將於2025年6月9日上午10:00起至6月10日晚間23:59推出高雄-濟州島、台中-濟州島單程未稅新台幣500起；2025年6月11日上午10:00起至6月12日晚間23:59推出桃園-石垣島單程未稅新台幣1,599起的開賣促銷價。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

石垣島和濟州島，雖同為海島但風情迥異，並各自擁有眾多愛好者。位於日本沖繩縣的石垣島，以其湛藍清澈的海水、潔白的沙灘、豐富的海洋生態和獨特的亞熱帶風光聞名，是許多人心目中的度假天堂。而濟州島則是韓國最大的島嶼，亦是世界自然遺產，以其獨特的火山地貌、壯麗的海岸線、豐富的自然景觀聞名，最近更因人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》而再掀起一波觀光熱潮。

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