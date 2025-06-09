快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

安克「即時 AI 掌上型超音波」獲約旦訂單 導入皇室醫療系統

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
安克生醫的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波，獲約旦政府訂單。安克/提供
安克生醫的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波，獲約旦政府訂單。安克/提供

安克生醫（4188）9日宣布，公司研發的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波( POCUS, Point-of-care Ultrasound），結合即時AI智慧分析技術與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，預計將正式導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院，應用於臨床檢查與偏鄉推廣。

安克生醫總經理李伊俐表示，獲得約旦政府訂單具重要的國際指標意義，將成為未來推動中東與新興市場的關鍵示範案例，也展現台灣智慧醫材在全球市場的競爭實力與臨床價值。

掌上型超音波因輕巧便攜、高操作彈性的特性，已逐步成為偏鄉及基層醫療的重要影像工具。結合即時AI判讀技術後，突破了診斷效能的門檻，滿足基層醫療中多專科整合照護的臨床需求。

安克生醫表示，旗下「安克甲狀偵®」(AmCAD-UT®)是全球第一個針對甲狀腺且獲美國FDA許可的智慧醫材軟體，並持續升級優化；近期已完成即時AI分析技術整合，搭載於AmCAD-UT® LIVE 掌上型超音波，讓醫師在檢查甲狀腺結節時，即時取得良惡性分析結果，無需影像匯出分析，大幅提升診斷效率與判讀準確率。

今年初，安克生醫於全球醫療器材盛會「阿拉伯醫療展(Arab Health)」首度亮相 AmCAD-UT® LIVE，立即獲得高度關注，近期獲得約旦皇室醫療系統採購試用，預計導入20多家醫療院所進行甲狀腺篩檢與偏鄉應用。

中東與非洲地區的遠距醫療市場在2024年估值達45.1億美元，預計至2030年將以26.8%年複合成長率增長，顯示該地區對數位醫療解決方案阿拉伯健康展(Arab Health的高度需求。

延伸閱讀

安克生醫「即時AI掌超」獲約旦訂單 將導入皇室醫療系統

日本佳子公主訪巴西 媒體報不停

新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

日本真子公主美國產子 皇室初期不尋常「鹽對應」

相關新聞

「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

據自由時報報導，威京集團旗下亞太工商聯，因威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度出現困難，亞太工商聯已連續兩個月未繳息...

房貸好難！成數再縮水、利率創新高 全國新增房貸腰斬

金融聯徵中心公布最新統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數僅約3.56萬件，相較2024年第1季5.48萬件，量縮近2萬件...

貨量都還在！關稅引爆中國出貨崩 長榮、陽明、萬海卻不怕？

美中貿易緊張局勢持續升溫之際，全球航運市場正面臨前所未有的挑戰與轉型。美國對中國課徵高達145%的對等關稅，不僅重創出口，也使雙邊貨運量急遽萎縮，更牽動整體供應鏈的穩定與物流生態的重組。

安克「即時 AI 掌上型超音波」獲約旦訂單 導入皇室醫療系統

安克生醫（4188）9日宣布，公司研發的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波( POCUS, Point-of-ca...

許人中從旅遊業轉職信義房屋 「找到家的感覺」

信義房屋唭哩岸店經理許人中，過去曾是擁有近15年資歷、服務過上萬旅客的資深華語導遊，因為疫情被迫轉職，幾經考量之後選擇轉...

從搖籃到搖籃 均苑開啟農業循環經濟新機

秉持「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle）理念，均苑與設研院合作，將鳳梨農廢轉化開發可分解「鳳梨地膜」與「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。