安克「即時 AI 掌上型超音波」獲約旦訂單 導入皇室醫療系統

安克生醫（4188）9日宣布，公司研發的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波( POCUS, Point-of-care Ultrasound），結合即時AI智慧分析技術與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，預計將正式導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院，應用於臨床檢查與偏鄉推廣。

安克生醫總經理李伊俐表示，獲得約旦政府訂單具重要的國際指標意義，將成為未來推動中東與新興市場的關鍵示範案例，也展現台灣智慧醫材在全球市場的競爭實力與臨床價值。

掌上型超音波因輕巧便攜、高操作彈性的特性，已逐步成為偏鄉及基層醫療的重要影像工具。結合即時AI判讀技術後，突破了診斷效能的門檻，滿足基層醫療中多專科整合照護的臨床需求。

安克生醫表示，旗下「安克甲狀偵®」(AmCAD-UT®)是全球第一個針對甲狀腺且獲美國FDA許可的智慧醫材軟體，並持續升級優化；近期已完成即時AI分析技術整合，搭載於AmCAD-UT® LIVE 掌上型超音波，讓醫師在檢查甲狀腺結節時，即時取得良惡性分析結果，無需影像匯出分析，大幅提升診斷效率與判讀準確率。

今年初，安克生醫於全球醫療器材盛會「阿拉伯醫療展(Arab Health)」首度亮相 AmCAD-UT® LIVE，立即獲得高度關注，近期獲得約旦皇室醫療系統採購試用，預計導入20多家醫療院所進行甲狀腺篩檢與偏鄉應用。

中東與非洲地區的遠距醫療市場在2024年估值達45.1億美元，預計至2030年將以26.8%年複合成長率增長，顯示該地區對數位醫療解決方案阿拉伯健康展(Arab Health的高度需求。