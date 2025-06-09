暑假旅遊旺季將至 觀光署提醒消費者三大注意事項

暑假旅遊旺季將屆，暑期為許多家庭安排國內外親子旅遊的期間，交通部觀光署提醒消費者應多加注意旅行社執照是否合法，並留意定型化契約是否符合自身要求，並可到外交部領事事務局查詢旅遊警示。

觀光署指出，為保障旅遊消費者權益及維護旅行產業健全發展，依據「發展觀光條例」第43條公告2025年1月1日至5月31日期間之旅行業營運狀況，相關廢止旅行業執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業之旅行業相關名單，可於觀光署官網（路徑：觀光署行政資訊網→業務資訊→消保事項專區→旅行業→具法定公告事由之旅行業）查詢；依法已停業、解散之旅行業不得營業，如旅客發現仍有營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉。

此外，觀光署特別提醒消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票出遊，應多注意以下事項：

一、 參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或 LINE 揪團；合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。另每季旅行團「參考售價」可至中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含之項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準（例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等）。

二、 購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求；繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。另旅客得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

三、 選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局（下稱領事事務局）網站及中華民國大陸委員會（下稱陸委會）網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。另於出國前請檢查護照效期是否6個月以上。